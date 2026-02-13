Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Antalyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Küme hattından uzaklaşmak isteyen ev sahibi ile üst sıralara tutunma mücadelesi veren konuk ekip arasındaki karşılaşmanın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor-Samsunspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçlarından biri Antalya’da oynanacak. Ligde alt sıralardan kurtulma hedefiyle sahaya çıkacak Antalyaspor, son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Samsunspor’u konuk edecek. Maç öncesinde iki takımın eksikleri ve yayın bilgileri araştırılıyor.

ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor ile Samsunspor arasındaki mücadele, 22. hafta programı kapsamında cuma akşamı oynanacak. Karşılaşma, Antalya’daki Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak.

Maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Ev sahibi ekip ligde oynadığı 21 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 20 puanla 14. sırada yer alıyor. Antalyaspor, ilk yarıda deplasmanda 2-1 mağlup ettiği rakibi karşısında bu kez taraftarı önünde üç puan hedefliyor. Samsunspor ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 30 puan topladı.

ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Süper Lig yayıncısı olan beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi beIN Sports 2 kanalından takip edebilecek.

Antalyaspor’da sarı kart cezalısı Bünyamin Balcı forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Ramzi Safuri ile takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür’ün durumunun ise maç saatinde netleşmesi bekleniyor.

Samsunspor’da Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin’in tedavileri sürerken, Antoine Makoumbou kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.0

