Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Emeklilerin taleplerine tepkisiz kalmayacağız. En düşük emekli maaşıyla ilgili düzenleme en kısa sürede yapılacak. Kısa süre içinde bunlar sonuçlanacaktır. Enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

Milyonlarca emeklinin gözü en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusunun cevabına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'de katılığı canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

