Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı konusunda AK Parti grubunun bir çalışma yürüttüğünü ve gelir desteğinin artırılacağını söyledi. Işıkhan, çalışmanın kısa sürede Meclis'te görüşülüp kamuoyuyla paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

Milyonlarca emeklinin gözü açıklanacak zam oranına çevrilirken peş peşe haberler gelmeye başladı. En düşük emekli aylığı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yarın ya da perşembe günü toplantı yapacağı duyuruldu.

Öte yandan Bakan Işıkhan, TRT Haber'de katıldığı yayında en düşük emekli aylığı için AK Parti grubunun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

Işıkhan'ın açıklaması şu şekilde:

Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grubu konuya yönelik bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim kamuoyumuzla hem emekli vatandaşlarımızla emektarlarımızla ilgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını hani son dakika diyorsunuz ya son dakika haberi olarak bunu vermemde bir sakınca yok. Artık en düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek ve yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra da bunu kamuoyuyla paylaşacaklar. AK Parti grubu toplanacak kendi değerlendirmelerini çalışmalarını yapacaklar ondan sonra da kısa süre içerisinde olacağını düşünüyorum meclisimize sunup mecliste çünkü yasal boyuta dönüştürmemiz gerekiyor. İnşallah o da emeklilerimize emektarlarımıza hayırlı olur.

Biliyorsunuz asgari ücreti tamamladık 2025 yılında yılının son aylarında 12 Aralık'ta başlattığımız ve asgari ücret tespit komisyonumuzun toplantıları sonucunda asgari ücreti belirlemiştik. Burada asgari ücret 28.075 TL olarak belirlendi yapılan bu artışla asgari ücrette geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında bir artış gerçekleşti. Ve 1000 lira asgari ücret desteği veriyorduk Bu rakamı da 1270 liraya çıkardık ve bunu işverenlerimize hem istihdamı koruma hem de geliştirme yönünde destek olarak vermeye de devam edeceğiz bunlar çok önemli. Bakanlık olarak size o süreçte siz de şahit oldunuz sizin genç arkadaşlarınız sahada olan arkadaşlarınız bizleri hep takip ettiler özellikle siz sosyal diyaloğun gereği olarak hem işçi kesimiyle hem de işveren kesimiyle hakemlik rolümüzün gereğini yerine getirmeye gayret ettik ve burada görüşmelerimizi kararlılıkla sürdürdüğümüzü ifade etmek isterim.

Tabii burada asgari ücret aslında doğrudan tüm çalışanlarımızı etkiliyor bunun yanında asgari ücrete bağlı olarak birçok farklı kalem var. Örneğin idari para cezası yaşlılık aylığı vesaire SGK primleri ya da ödemeleri tüm bunlar asgari ücretten etkileniyor bunu da belirlemiş olduk. Biliyorsunuz asgari ücrete kadar olan ücretten artık vergi almıyorduk bakın rakamı da belirledik bu kapsamda yaklaşık 1,1 trilyon liralık vergiden de vazgeçmiş oluyoruz bu uygulamayla birlikte rakamın büyüklüğüne dikkatinizi çekmek istiyorum.

GELİR DESTEĞİ ARTIRILACAK

Şimdi emekliler içerisinde çok farklı kitleler var yani en zengin kişiden en varsıl anlamda kötü durumda olan emeklilerimiz söz konusu. Ama biz bunları hep eşit yaklaşmak durumundayız. Şimdi öyle bir sistem kurgulayalım ki Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da biz bunları tartışıyoruz Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın vermiş olduğu sosyal yardımlar var sosyal destekler var çok önemli. Ama biz burada öyle bir model geliştirmek gayretindeyiz ki inşallah yakın zamanda belki Haziran ayında 2026 yılı içerisinde bu en düşük emekli aylığı durumu kötü olan vatandaşlarımıza bu gelir desteğini daha da artırmamız söz konusu oluyor böyle bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Yani ama bunun nihai kararını tabii mecliste hep birlikte çalışarak diğer bakanlıklarımızla da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda hep birlikte masaya yatırarak bu en düşük emekli aylığıyla ilgili kalıcı ne yapabiliriz onun gayreti içerisindeyiz.

