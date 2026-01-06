Yapay zeka ve insansın robotların işgücü piyasasını nasıl etkileyeceği son yılların en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, Boston Dynamics tarafından geliştirilen insansı robot Atlas'ın binlercesi, ABD'deki fabrikalarında çalıştırmayı planladığını duyurdu. İşçi sendikaları konuya endişeli yaklaşırken, Hyundai kararının arkasındaki gerekçeleri sıraladı.

Hyundai, geleceğin fabrikaları için hazırlık yapıyor. Şirket, sahibi olduğu Boston Dynamics'in geliştirdiği Atlas insansı robotlarını, 2028 yılından itibaren ABD’deki üretim tesislerinde çalıştırmayı planladığını duyurdu.

Şirket, bu adımı "fiziksel yapay zeka" vizyonunun bir parçası olarak, çalışanların üzerindeki fiziksel yükü azaltmak ve yüksek riskli, tekrarlayan imalat görevlerini otomatikleştirmek amacıyla atacağını duyurdu.

SERİ ÜRETİME GİDECEK 2030'a kadar ağır yük taşıma ve karmaşık operasyonlar üstlenmesi beklenen bu robotlar için, Hyundai yılda 30 bin adet üretim yapacak yeni bir fabrika kuracağını da açıkladı.

ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde düzenlene, Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2026'da Atlas robotunun yeni versiyonunu tanıtan Hyundai, robotların maliyetini açıklamadı. Şirket, bu teknolojiyi tüm üretim tesislerine yaymayı hedeflediğini aktardı.

İNSANSI ROBOTLAR FABRİKADA HANGİ İŞLERİ YAPACAK? Robotlar başlangıçta, 2028 yılından itibaren parça sıralama gibi görevleri üstlenecek. Güvenlik ve kalite faydaları doğrulandıkça uygulamaları kademeli olarak genişletilecek. 2030 yılnda ise Atlas robotlarının bileşen montajına geçmesi bekleniyor.

Bu insansın robotların uzun vadede, ağır yük kaldırmak, tekrarlayan hareketler ve üretim sahalarındaki karmaşık operasyonlar gibi en zorlu görevleri devralmaları planlanıyor.

İŞÇİ SENDİKASI ENDİŞELİ Öte yandan, Hyundai’nin iştiraki Kia Corp'ta geçen yıl sendika, artan otomasyon endişeleri nedeniyle Yapay Zeka (AI) çağına hazırlık için potansiyel işçi hakları sorunlarını ele alacak bir organ kurulması çağrısı yapmıştı.

CES'te konuşan Hyundai Motor Başkan Yardımcısı Jaehoon Chang, şirketin olası iş kaybı endişelerini anladığını belirtti. Ancak Chang, robotların bakımı ve eğitimi için insanlara ihtiyaç duyulacağını ve bu nedenle ek personel gerekeceğini söyledi.



Hyundai, robotik, akıllı fabrikalar ve otonom sürüş gibi alanları kapsayan, donanıma gömülü yapay zeka sistemlerini ifade eden fiziksel yapay zeka pazarının en büyük segmentini insansı robotların oluşturacağını öngörüyor.



İNSANSI ROBOT ATLAS’IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Taşıma kapasitesi: Atlas, dokunsal algılamaya sahip insan ölçeğinde ellere sahip ve 50 kilograma kadar yük kaldırabiliyor.

Çalışma koşulları: Robot, otonom olarak çalışabiliyor ve eksi 20 santigrat dereceden 40 santigrat dereceye kadar değişen endüstriyel ortamlarda işlev görmek üzere tasarlandı.

İş birlikleri: Hyundai, güvenlik, verimlilik ve gerçek dünya uygulamasını geliştirmek amacıyla Nvidia ve Google dahil olmak üzere küresel yapay zeka liderleriyle iş birliklerini hızlandırdığını da ekledi.

