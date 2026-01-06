Yeni soğuk hava dalgası için tarih verildi. İstanbul başta olmak üzere çok sayıda kent için kar ve soğuk uyarısı verildi. İşte Meteoroloji'nin son raporu.

Yeni haftaya girilirken kış havasının etkisini artıracağına dair beklentiler güçleniyor. Hava Forum, yaptığı değerlendirmede kontinental polar kökenli sert bir soğuk hava dalgasının yola çıktığını belirterek, sistemin etkili olması halinde İstanbul başta olmak üzere birçok kentte kış şartlarının belirgin şekilde hissedileceğini ifade etti. 12–16 Ocak tarihleri arasına dikkat çeken platform, bunun ilk dalga olabileceğini, asıl kış koşullarının ve bol yağışlı günlerin henüz başlamadığını vurguladı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yarın için yayımladığı hava tahmin raporu, kısa vadede yağış ve rüzgâr uyarılarını öne çıkarıyor.

Tahminlere göre; ülkenin kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege’nin kuzey ve kıyı kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Edirne, Kırklareli ve Edremit Körfezi çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.

Meteoroloji, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülebileceğini açıkladı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, eğimli ve kar örtüsü bulunan alanlar için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden, Trakya ve Kıyı Ege’de ise zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer, kuvvetli yağış, rüzgâr, buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası