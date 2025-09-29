Türkiye, Küresel Sumud Filosu'nu yalnız bırakmadı! Akdeniz'de 'insani yardım' operasyonu 

Türk Kızılay, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na gıda ve ilaç desteği sağladı.

Akdeniz’de, Girit, Kıbrıs ve Mısır üçgenindeki bölgede seyir halinde bulunan Küresel Sumud Filosu teknelerine Türkiye tarafından insani yardım ulaştırıldı.

Türk Kızılay ekibi, teknelere ulaşarak gıda ve ilaç yardımlarını teslim etti.

Yardım çalışması havadan da görüntülendi.

TÜRKİYE, SU ALAN BİR TEKNENİN DE YOLCULARINI TAHLİYE ETMİŞTİ

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'ndaki "Johnny M" adlı teknenin su alarak arızalanıp yardım çağrısında bulunması üzerine yolcular, Türkiye'nin koordinasyonuyla sabah saatlerinde tahliye edilmişti.

Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya gibi farklı ülkelerden yolcuların bulunduğu teknede yaşanan tehlike üzerine Türk Kızılay ve diğer bazı yetkililer harekete geçerek tahliyeyi koordine etmişti.

Küresel Sumud Filosu'nun, ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, tahliye sürecinde Türk hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılay'ın sahadaki katkıları sayesinde operasyonun sorunsuz yürütüldüğü vurgulanmıştı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.