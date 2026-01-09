Anadolu Ajansı
BUDO seferlerine fırtına engeli! Yeni açıklama geldi, iptal edildi
Kuvvetli fırtına etkisini sürdürürken deniz ulaşımı seferleri ile ilgili iptal kararları da gelmeye devam etti. Son olarak Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 6 seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) ve 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
ÖNERİLEN HABERLER
YASAM
Çanakkale Boğazı kapatıldı: Dev dalgalar sahili dövdü, seferler iptal edildi
Bizi Takip Edin
YORUMLAR