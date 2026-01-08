Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos nedeniyle gemi trafiği gece saat 03.00 itibariyle çift yönlü geçici olarak askıya alındı. Çanakkale Boğazı'ndaki feribot seferleri fırtına nedeniyle geçici süre durduruldu. Lodos nedeniyle dev dalgalar kordon boyunda sahili adeta dövdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) dün Çanakkale için yaptığı fırtına uyarısı, kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

BOĞAZ ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı'nda lodosun etkisinin göstermesiyle birlikte kuzey ve güney yönden gemi trafiğine geçici olarak gece saat 03.00 sıralarında kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

BOĞAZ VE ADALAR HATTINDA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatları olumsuz hava şartlarından dolayı geçici süre durduruldu. Kuzey Ege Denizi'nde Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferleri ise iptal edildi.

DEV DALGALAR SAHİLİ DÖVDÜ

Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman yaklaşık 90 kilometreyi bulan lodos nedeniyle dev dalgalar kordon boyunda sahili adeta dövdü. Sahile ulaşan dev dağalar eşliğinde vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

