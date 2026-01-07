AKOM’dan uyarılar peş peşe sıralandı. Yarın İstanbul’da sağanak yağış ve fırtınanın etkili olacağını duyuran AKOM, uyarısını yeniledi. İstanbul’da yarın sağanak, bu akşam saatlerinde fırtına beklendiğini duyuran AKOM, sıcaklıkların da 10 derece birden düşeceğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sosyal medya hesabından yeni bir uyarı yayınladı. AKOM, yarın İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren fırtına ve sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi. Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini göstereceği açıklandı.

Sabah saatlerinde İstanbul’da sağanak yağış ve fırtına için uyarı yapan AKOM’dan bir uyarı daha geldi. AKOM ilk açıklamasında, İstanbul için haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınlamıştı.

AKOM tarih ve saat verdi! Hem fırtına hem sağanak geliyor

Açıklamada rüzgârın, akşam saatlerinden itibaren (22.00) güney yönlerden kuvvetleneceği, Perşembe sabahından (08.00) itibaren ise fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtilmişti.

07-08 OCAK İÇİN UYARI

AKOM, sosyal medya hesabından bir uyarı daha yayınladı. 07-08 Ocak tarihleri arasını dikkate alan AKOM, Perşembe günü itibariyle sıcaklığın 8-10 derece birden azalacağını açıkladı. Bu akşam saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın yarın etkisini artıracağı ifade edildi.

AKOM açıklamasında şöyle denildi:

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde, yağışlı hava ile birlikte soğuk havanın etkili olması beklenirken hafta başından beri 15-18°C aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların perşembe günü itibari ile 8-10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor. Bu nedenle, bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgârın kuvvetleneceği, perşembe sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenirken beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

36 İLDE SARI ALARM

Fırtına etkisinin Perşembe akşam saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.

Öte yandan dün İçişleri Bakanlığı Meteoroloji’nin 'sarı kodlu' uyarı yaptığı illeri sıralayarak kuvvetli yağışa dikkat çekmişti. Açıklamada o iller şöyle sıralanmıştı:

Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İzmir, Kars, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Van

