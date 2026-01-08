Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Ezeli rakipler arasında oynana dev derbiyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak final müsabakasında Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

