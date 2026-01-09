Uluslararası alanda eğitime katkı sunan isimler ödüllerle takdir edilmeye devam ediyor.

Türk eğitimci Dr. Şerife Demircioğlu, Birleşik Krallık tarafından düzenlenen SheInspires Awards’ta “Eğitimde Kadınlar” kategorisinde küresel ödüle layık görüldü. Ankara’da bir özel okulun genel müdürlüğünü yürüten Demircioğlu, eğitimde cinsiyet ve fırsat eşitliği için özellikle köy okulları ve yatılı bölge okullarında kız öğrencilere yönelik gönüllü çalışmalar yürütüyor.

Dünyanın farklı bölgelerinden ilham veren kadınları görünür kılmayı amaçlayan SheInspires Awards’tan adaylar arasında yer alarak ödülün sahibi olan Demircioğlu “Yıllardır verilen emeğin ve eğitime adanmışlığın uluslararası bir platformda görülmesi benim için çok büyük mutluluk ve gurur. Daha çok kız öğrenciye ulaşmak, daha fazla kadına rol model olmak için çalışmaya devam edeceğim. Amacımız çocuklara bilimi sevdirmek, umut ve inanç aşılamaktı” dedi.

