Antalya’nın Manavgat ilçesinde belediyenin önceki yönetimine yönelik yürütülen 'rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma' soruşturması genişliyor. Son operasyonda adliyeye sevk edilen 12 şüpheli daha tutuklanırken, soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 40’a yükseldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde belediyenin eski yönetimine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen’in de aralarında bulunduğu dosyada gözaltı sayısının son operasyonlarla birlikte 40’a ulaştığı öğrenildi.

Şüphelilerden bir kişinin ise halen arandığı belirtildi.

12 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12’si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 13 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest kaldı. Gözaltındaki 2 kişinin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında üç gün önce Antalya, Manavgat ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 36 kişi gözaltına alınmıştı. İfadeler sonrasında haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 şüpheliden 4’ünün de yakalandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturmanın başlangıcında, 11 Eylül 2025’te eski belediye başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen 'rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramalarda ise yüklü miktarda para ile ziynet eşyasına el konulmuştu.

Devam eden operasyonlarda eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A.’nın da aralarında bulunduğu 8 kişi daha tutuklanmıştı. Ayrıca 2 Aralık 2025’te gerçekleştirilen başka bir operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3’ü tutuklanmıştı.

Öte yandan Manavgat Belediyesi’ne yönelik ayrı bir soruşturmada ise, görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan eski Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da aralarında bulunduğu 43 sanığın yargılanmasının sürdüğü öğrenildi.

