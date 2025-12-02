Manavgat Belediyesindeki "rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat" soruşturması genişliyor. Aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 19 kişi daha gözaltına alındı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde önceki belediye yönetimine yönelik yolsuzluk dosyası büyümeye devam ediyor. “Rüşvet”, “zimmet” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddialarına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli daha gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla genişletilen soruşturmada, eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen’in tutuklu olduğu dosya üzerinden yeni gözaltı kararları çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, belediyede görev yapan ya da geçmişte görev yapmış isimlerin de aralarında bulunduğu 19 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para, ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A'nın da aralarında bulunduğu 8 zanlı daha tutuklanmıştı.

Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlanmıştı.

