Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma, galibiyet sebebiyle çok mutlu olduğunu belirtti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hurma, takımın ligdeki konumunun vahim ve kötü olduğunu söyledi.

Bu sezon istedikleri ivmeyi bir türlü yakalayamadıklarının altını çizen Hurma, "Aslında Ankara'da oynadığımız Gençlerbirliği maçı hariç bütün maçlarda oyuna ortaktık. Maalesef istediğimiz sonuçlar olmadı. Bugün rakibe hiç pozisyon vermedik. Lige tutunmak için kendi adımıza böyle bir sürprize ihtiyacımız vardı. Bu sebeple çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Düşme hattındaki rakiplerinin durumuna bakmamaya çalıştığını da dile getiren Hurma, şöyle konuştu:

"Oraya bakınca motivasyonumu kaybederim. Biz ligin en altındayız. Oyuncularla konuştuk hep, biz hazır olabilirsek bize şans mutlaka gelecek dedik. Önemli olan bizim hazır olmamızdı. Bugün hazırdık ve şansımızı değerlendirdik. Bundan sonraki maçlarda da benzer şeyler yapmak zorundayız. Şu anda diğer rakiplerimize bakarsak en dezavantajlı olan takım biziz."

"TÜRKİYE'DE HERKES HAKSIZLIK İSTİYOR"

Maçın ilk yarısında yaşanan ve Fatih Karagümrük'ün penaltı beklediği pozisyonla ilgili görüşü sorulan Süleyman Hurma, hakemlere dikkati çekti.

Türkiye'de büyük takımlara karşı maç yönetmenin imkansız olduğunu vurgulayan Hurma, "Bu hakemler bizim hakemlerimiz. Türkiye'de herkes haksızlık istiyor. Herkes kendisine haksızlık istiyor. Bu çocuklar da bizim çocuklarımız olduğuna göre herkesin istediğini veriyor. Adalet istiyorsak doğru rekabetin sağlanması için mücadele etmemiz gerekiyor. Ne söylesek bir yere çekiliyor. 35 senedir ben konuşuyorum. Hep zayıf olan, mazlum olan tarafta oldum. Sert konuştum, iyi konuştum, düşünce ürettim ama bazı şeyleri değiştirmek çok zor. Çünkü toplum hakemlerin haksızlık yapmasını istiyor, onlar da yapıyor. Kimse adalet falan demesin." açıklamasını yaptı.





