CHP’li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kanser tedavisi kapsamında yoğun bakıma alındı.

CHP’li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kanser tedavisi sebebiyle yoğun bakıma alındı.

Şehzadeler Belediyesi'nden konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere bir süredir kanser tedavisi gören Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesine gitmiş, doktorların uygun görmesiyle de tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi için gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir.

Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor; resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

Geçmiş olsun dileklerini paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla."

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

4 Ocak 1988 tarihinde Manisa'da doğan Gülşah Durbay, ilk ve orta öğrenimini memleketi Manisa'da tamamladı. Üniversite eğitimi için Ankara'ya taşınan Durbay, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Akademik kariyerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde ekonomi ve finans alanında doktora yaparak devam eden Durbay, bir yandan da özel sektörde yöneticilik görevini üstlendi. Gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında şirketlere danışmanlık hizmeti veren Durbay, aynı zamanda siyasi hayata atılarak CHP Manisa Gençlik Kollarında aktif olarak görev aldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek hem partisi hem de şehri için önemli bir başarıya imza attı. Böylece Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası