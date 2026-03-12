Türkiye Gazetesi
Adanalıların beklediği haber! Şalgam artık AB tescilli
Adana'da üretilen ve eşsiz lezzetiyle damakları şenlendiren şalgam, Türkiye'de Avrupa Birliği (AB) tescili alan 45. ürün oldu.
Kendine özgü fermantasyon yöntemiyle üretilen Adana şalgamı, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı.
Adanalıların beklediği haber geldi. Kendine özgü fermantasyon yöntemiyle üretilen Adana şalgamı, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı.
Asırlardır Adana'da üretilen; mor-kırmızı rengi, ekşi aroması ve geleneksel üretim tekniğiyle bilinen bu eşsiz lezzet, Türkiye'de AB'den tescil alan 45. ürün oldu.
YUMAKLI'DAN ŞALGAM PAYLAŞIMI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Anadolu’nun eşsiz tadı artık AB Tescilli.
Geleneksel üretim tekniğiyle asırlardır Adana’da üretilen şalgamımız, AB tescili alan 45. ürünümüz oldu.
Anadolu’nun kadim lezzetlerini dünyaya tanıtmaya, değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz.
Hayırlı olsun"
