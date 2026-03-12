Terör örgütü YPG'nin sözde siyasi kanadı Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş başkanı ve Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim, Erbil'de öldü. Müslim'in ölümünün ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, taziye mesajı paylaştı.

IKBY medyasındaki haberlere göre Müslim, Erbil’de bir süredir tedavi gördüğü hastanede 'böbrek yetmezliği' nedeniyle öldü.

Örgüt yanlısı sosyal medya hesaplarında da benzer içerikli paylaşımlar yapıldı.

DEM PARTİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI!

Müslim'in ölmesinin ardından DEM Parti'den Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan imzalı taziye mesajı paylaşıldı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Kürt halkına, Rojava ve Suriye halklarına başsağlığı diliyoruz.

Bir süredir ağır hastalığı nedeniyle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Hewlêr'de tedavi gören Sevgili Salih Müslim'in hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü ve kederle öğrendik.

Salih Müslim, hayatını Kürt halkının özgürlük mücadelesine adamış, Rojava'da inkâr ve imha politikalarına karşı büyük bir direnişin emektarı olmuş değerli bir devrimciydi. Rojava Devrimi ile birlikte halkının eşit, özgür ve onurlu yaşamı için her alanda büyük bir özveriyle mücadele etti; ömrünün her anında halkının yanında durdu.

Salih Müslim, tarifi çok zor ve acı dolu bedeller ödediği hayatında bölge halklarının barış içinde eşit ve özgür hayatı için her türlü mücadeleyi verdi. O, evlat acısına rağmen barış ve özgürlük demekten bir an bile vazgeçmeyen onurlu bir karakter ortaya koyarak bizlere büyük bir miras bıraktı. Erdemli, onurlu duruşu ve devrimci karakteriyle tarihe büyük bir iz bıraktı.

Sevgili Salih Müslim'in vefatından duyduğumuz derin acıyı bir kez daha ifade ediyor; başta mücadele arkadaşı ve eşi Ayşe Efendi olmak üzere Kürt halkına, Rojava ve Suriye halklarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

