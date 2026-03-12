Milli Savunma Bakanlığı, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İran’dan gelen füzeye ilişkin bir açıklama yapan MSB, S-400’lerin neden kullanılmadığı sorusuna da cevap verdi. Açıklamada “Bir balistik füze tespit edildiğinde, müdahale süresinin çok kısa olması sebebiyle sistem en uygun ve en hızlı önleme aracını otomatik olarak seçerek ateşlemektedir. Ülkemize yönelen balistik füze tehdidine karşı en uygun ve etkin savunma unsurları devreye alınarak söz konusu mühimmat başarıyla imha edilmiştir” denildi.

Kısa süre önce İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle hava sahalarının korunması için Malatya'ya Patriot sistemlerinin konuşlandırıldığını duyurulmuştu. Bunun ardından neden S-400'lerin tercih edilmediği gündeme gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı, bu soruya cevap verdi.

MSB açıkladı! S-400 yerine neden Patriot kullanıldı?

"OTOMATİK ATEŞLİYOR"

MSB tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin NATO'nun entegre hava ve füze savunma sisteminin bir parçası olduğu vurgusu yapılarak "En uygun savunma unsuru, angajman kuralları ve mevcut operasyonel tablo dikkate alınarak belirlenmektedir. Bir balistik füze tespit edildiğinde, müdahale süresinin çok kısa olması sebebiyle sistem en uygun ve en hızlı önleme aracını otomatik olarak seçerek ateşlemektedir" denildi.



“ADA’NIN TAMAMININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK”

MSB, ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan saldırılardan kaynaklanan füze ve drone tehdidi sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırılan hava savunma unsurlarına ilişkin “Bu unsurlarımız caydırıcılığı tahkim etmeye, hava sahasının güvenliğini desteklemeye ve muhtemel tehditler karşısında hızlı reaksiyon kabiliyetimizi güçlendirmeye yöneliktir. Aldığımız bu ilave tedbirler sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değil Ada’nın tamamının güvenliğine katkı sağlayacaktır" dedi.

PATRİOT SİSTEMİ

MSB, İran’dan farklı zamanlarda ateşlenen iki balistik mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

Yaşanan gelişmeler karşısında hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO müttefiklerimizle yürütülen istişare mekanizmaları etkin şekilde devreye alınmıştır. Bu kapsamda, NATO Müttefik Hava Komutanlığı Ramstein/Almanya’dan görevlendirilen bir patriot sistemi, hava savunma mimarisinin tamamlayıcı unsuru olarak Malatya’ya konuşlandırılmaktadır. NATO, müttefik ülkelerin hava sahalarını ve topraklarını koruma iradesine sahip bir güvenlik ittifakıdır; Türkiye ise jeostratejik konumu, güçlü ordusu ve İttifakın güneydoğu kanadındaki kritik rolüyle bu yapının en önemli unsurlarından biridir. Atılan bu adımlar; hem Türkiye’nin hem NATO’nun savunma, caydırıcılık ve müttefik dayanışması anlayışıyla, ortak güvenliğini tahkim etmeyi amaçlamaktadır.

“İNCİRLİK BİR TÜRK ÜSSÜDÜR”

MSB, İncirlik Üssü hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

İncirlik bir Türk üssüdür. Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza bağlı olarak görev yapan 10’ncu Ana Jet Üs Komutanlığımız Adana İncirlik’te konuşludur. 10’ncu Ana Jet Üs Komutanlığımızda, F-16 filomuz, Tanker filomuz ve İHA’larımız bulunmaktadır. Üzerindeki tüm tesisleri ile birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyetine aittir. Üs komutanı Türk Tuğgeneralimizdir. Orada Amerikan askerlerinin olması Amerikan üssü olduğu anlamına gelmez. Orada ayrıca İspanya, Polonya ve Katar askeri personeli de bulunmaktadır.

