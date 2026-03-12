BİM aktüel 13 Mart 2026 kataloğu yayımlandı. Haftanın BİM aktüel ürünleri arasında elektronik, küçük ev aletleri, yapı market ürünleri ve mutfak gereçleri yer alırken, birçok ürün uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak.

BİM’in her hafta yayımladığı aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 13 Mart 2026 tarihli BİM aktüel kataloğunda teknoloji ürünlerinden el aletlerine, temizlik ürünlerinden mutfak eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor.

BİM AKTÜEL 13 MART KATALOĞU!

SGS Darbeli Matkap 1.290 TL

Avuç Taşlama Makinesi 1.290 TL

İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 299 TL

Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 399 TL

SGS Panç Seti 199 TL

Akü Takviye Kablosu 600 Amp 549 TL

İnce Mum Silikon 99 TL

BİM aktüel 13 mart kataloğu! Bu hafta BİMe hangi ürünler gelecek?

Freze Matkap Uç Seti 129 TL

Saptak Ispatula 89 TL

Mıknatıslı Mini Su Terazisi 119 TL

SGS Kıl Testere Seti 275 TL

Somun Adaptör Seti 129 TL

Bits Uç Seti 15 Parça 199 TL

Köşe Vidalama Adaptörü Mıknatıslı 169 TL

Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akım Kalemi 149 TL

Polisaj ve Zımpara Seti 249 TL

Pasta Polisaj Seti 11 Parça 349 TL

Çok Amaçlo Kablo Kesici Sıyırma Pensesi 449 TL

SGS Invertor Kaynak Makinesi 5.250 TL

WD-40 Yağlayıcı ve Pas Sökücü 129 TL

Çift Taraflı 3+3 Merdiven 950 TL

Plastik Çekpas 99 TL

Titreşim Önleyici Makine Ayağı 119 TL

Lavabo Açma Sustası 149 TL

TCL 65 inç Ultra Hd Google TV 33.900 TL

Senna 55 inç Frameless Ultra Hd Qled Google Tv 17.490 TL

Hp Smart Tank Tanklı Yazıcı 7.500 TL

Samsung A17 5G Cep Telefonu 6 GB/ 128GB 12.990 TL

Mantar Masa Lambası 399 TL

Leafy Meşrubat Bardağı 399 TL

Timeless Çay Bardağı 249 TL

Yağlık Sirkelik 219 TL

Frezya 7 Parça Kase Seti 289 TL

3+1 Basamak Profil Merdiven 890 TL

Polisan ACQUA Tavan Boyası 590 TL

İç Cephe Beyaz Plastik Boya 490 TL

