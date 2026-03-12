BİM aktüel 13 mart kataloğu! Bu hafta BİM'e hangi ürünler gelecek?
BİM aktüel 13 Mart 2026 kataloğu yayımlandı. Haftanın BİM aktüel ürünleri arasında elektronik, küçük ev aletleri, yapı market ürünleri ve mutfak gereçleri yer alırken, birçok ürün uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak.
BİM’in her hafta yayımladığı aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 13 Mart 2026 tarihli BİM aktüel kataloğunda teknoloji ürünlerinden el aletlerine, temizlik ürünlerinden mutfak eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor.
BİM AKTÜEL 13 MART KATALOĞU!
SGS Darbeli Matkap 1.290 TL
Avuç Taşlama Makinesi 1.290 TL
İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 299 TL
Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 399 TL
SGS Panç Seti 199 TL
Akü Takviye Kablosu 600 Amp 549 TL
İnce Mum Silikon 99 TL
Freze Matkap Uç Seti 129 TL
Saptak Ispatula 89 TL
Mıknatıslı Mini Su Terazisi 119 TL
SGS Kıl Testere Seti 275 TL
Somun Adaptör Seti 129 TL
Bits Uç Seti 15 Parça 199 TL
Köşe Vidalama Adaptörü Mıknatıslı 169 TL
Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akım Kalemi 149 TL
Polisaj ve Zımpara Seti 249 TL
Pasta Polisaj Seti 11 Parça 349 TL
Çok Amaçlo Kablo Kesici Sıyırma Pensesi 449 TL
SGS Invertor Kaynak Makinesi 5.250 TL
WD-40 Yağlayıcı ve Pas Sökücü 129 TL
Çift Taraflı 3+3 Merdiven 950 TL
Plastik Çekpas 99 TL
Titreşim Önleyici Makine Ayağı 119 TL
Lavabo Açma Sustası 149 TL
TCL 65 inç Ultra Hd Google TV 33.900 TL
Senna 55 inç Frameless Ultra Hd Qled Google Tv 17.490 TL
Hp Smart Tank Tanklı Yazıcı 7.500 TL
Samsung A17 5G Cep Telefonu 6 GB/ 128GB 12.990 TL
Mantar Masa Lambası 399 TL
Leafy Meşrubat Bardağı 399 TL
Timeless Çay Bardağı 249 TL
Yağlık Sirkelik 219 TL
Frezya 7 Parça Kase Seti 289 TL
3+1 Basamak Profil Merdiven 890 TL
Polisan ACQUA Tavan Boyası 590 TL
İç Cephe Beyaz Plastik Boya 490 TL