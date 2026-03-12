Anadolu Efes Bayern Münih ile deplasmanda bu akşam karşı karşıya geliyor. EuroLeague’in 31. haftasında oynanacak mücadele tüm basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Karşılaşma öncesi ''Anadolu Efes-Bayern Münih canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?'' merak edilirken EuroLeague'in heyecan dolu basketbol maçına dair tüm detaylar netleşti.

Ligde şu ana kadar oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet elde eden Anadolu Efes 21 kez sahadan mağlubiyetle ayrılarak puan tablosunun alt sıralarında yer aldı. Takımın başında bulunan Pablo Laso yönetimindeki İstanbul temsilcimiz ligde oynadığı son iki mücadeleyi ne yazık ki kaybetmişti.

Ev sahibi ekip Bayern Münih ise bu sezon 13 galibiyet ve 17 yenilgi ile lig sıralamasında orta basamaklarda. Peki, Anadolu Efes-Bayern Münih canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Bayern Münih basketbol maçı bu akşam S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak ücretli abonelik üzerinden izlenebilecek.

ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague’in 31. haftasında oynanacak mücadele Almanya’nın Münih kentindeki SAP Garden salonunda gerçekleştirilecek. Anadolu Efes-Bayern Münih basketbol maçı bu akşam saat 22.30’da başlayacak.

ANADOLU EFES AVRUPA’DA 906. KEZ SAHNE ALACAK

Temsilcimiz Anadolu Efes bu akşamki mücadeleyle birlikte Avrupa arenasında 906. maçına çıkacak.

Anadolu Efes bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 905 karşılaşmada 503 galibiyet elde ederken 402 kez rakiplerine üstünlük kuramadı.

EUROLEAGUE TARİHİNDE 658. MAÇ

Bu akşamki Bayern Münih karşılaşması Anadolu Efes’in EuroLeague'deki 658. maçı olacak.

Lacivert-beyazlı temsilcimiz daha önce çıktığı 657 EuroLeague mücadelesinde 346 galibiyet alırken 311 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

