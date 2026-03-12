Ünlü şarkıcı Alişan’ın annesi Suzan Tektaş’ın sosyal medya hesabındaki hamle kısa sürede dikkat çekti. Tektaş’ın oğlu Alişan ile gelini Buse Varol’u sosyal medya hesabından takipten çıkarması çok konuşuldu. Bu durum kısa sürede “aile içinde kriz mi var?” sorusuna neden olurken, olayın perde arkası kısa sürede ortaya çıktı.

2018 yılında Buse Varol ile hayatını birleştiren Alişan, bu kez ailesiyle ilgili ortaya atılan bir iddia nedeniyle gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan söylentilere göre Suzan Tektaş’ın hem oğlunu hem de gelinini sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakması, yorumları beraberinde getirdi. Takipten çıkarma hamlesi, özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında büyük merak uyandırırken, aile içinde bir anlaşmazlık yaşandığı yönünde iddialar da hızla yayıldı.

Suzan Tektaş, oğlu Alişan ve gelinini sildi! Gerçek ortaya çıktı

HESABIN ÇALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ancak durumun sanıldığı gibi olmadığı ortaya çıktı. İddialara göre Suzan Tektaş’a ait sosyal medya hesabı yaklaşık bir yıl önce kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildi. O tarihten bu yana söz konusu hesabın Tektaş tarafından aktif olarak kullanılmadığı ve şifresinin kendisinde olmadığı öğrenildi. Bu nedenle gerçekleşen takipten çıkarma hareketinin de aile içi bir sorunla ilgili olmadığı belirtildi.

ALİŞAN’DAN YORUM GECİKMEDİ

Öte yandan Alişan da geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda annesinin hesabının çalındığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili oldukça sert ifadeler kullanarak hesabı ele geçiren kişi ya da kişilere tepki göstermiş ve “Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak” sözleriyle duruma duyduğu öfkeyi dile getirmişti.

Son gelişmelerle birlikte sosyal medyada konuşulan “aile krizi” iddialarının gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

