Buse Varol kimdir?

Buse Varol kimdir?

Buse Varol kimdir?
Show TV'nin büyük ilgi gören yarışması Gelin Evi'nin yeni sezonda sunucusu Buse Varol oldu. Hem oyunculuk hem de sunucu olan Varol, ünlü şarkıcı Alişan ile evlidir. Arama motorlarında en çok "Buse Varol kimdir?" sorusu aratılmaya başlandı. İşte hakkında merak edilenler....

Buse Varol, şu sıralar sunuculuk kariyeriyle dikkat çekmeyi başardı. Şarkıcı Alişan ile olan evliliği olan Buse Varol günümüzde Gelin Evi programının sunuculuğunu üstleniyor. Peki, Buse Varol kimdir? Hakkında tüm merak edilenler…

Buse Varol kimdir? - 1. Resim

BUSE VAROL KİMDİR?

25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da doğdu. Üniversiteyi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik tamamladı. Yaklaşık 2 yıl eğitim kurumunda stajyerlik yaptı. 2012 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı.

İlk dizisi "Tozlu Yollar"da yer alan Buse Varol, "Arka Sokaklar" dizisinde de "Yasemin" isimli bir polis memurunu oynadı. "Dostlar Mahallesi" adlı dizide Alişan ve Çağla Şikel ile birlikte rol aldı.

TRT 1 ekranlarındaki "Payitaht Abdülhamid"in kadrosuna sonradan dahil oldu. Buse Varol, Dostlar Mahallesi dizisinin setinde Alişan ile tanışmıştır.

Buse Varol kimdir? - 2. Resim

BUSE VAROL ALİŞAN NE ZAMAN EVLENDİ?

Buse Varol, şarkıcı Alişan ile 6 Mayıs 2018 tarihinde evlenmiştir. Çift, Mart 2018’de nişanlanıp kısa süre için sade bir törenle evlenmiştir.

Alişan’ın gerçek adı Serkan Burak Tektaş’tır ve aslen Bingöllüdür. Evlilikleri, magazin dünyasında ses getirmiştir.

