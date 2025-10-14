İrfan Can Kahveci neden yok, sakatlandı mı? Kadro dışı bırakılan oyuncular gündemde!

İrfan Can Kahveci neden yok, neden kadro dışı bırakıldı soruları gündemde yer buldu. Sadettin Saran başkanlığındaki yönetimin kararıyla Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, aynı zamanda A Milli Takım kampından da çıkarıldı.

İRFAN CAN KAHVECİ NEDEN YOK?

Fenerbahçe’de son haftalarda yaşanan gelişmelerin merkezinde yer alan İrfan Can Kahveci, hem sakatlığı hem de kulüp içindeki disiplin kararı nedeniyle gündemden düşmüyor. A Milli Takım’ın 6-1 kazandığı Bulgaristan karşılaşmasında forma giyen milli futbolcu, mücadelede sol ayak bileğinden sakatlandı.

Yapılan kontrollerin ardından İrfan Can’ın bileğinde zorlanma tespit edildi. 30 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu nedenle hem Fenerbahçe hem de Milli Takım kadrosunda yer alamayacak.

İRFAN CAN KAHVECİ NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Fenerbahçe yönetimi, Samsunspor deplasmanında yaşanan olayların ardından İrfan Can Kahveci’yi kadro dışı bırakma kararı aldı. Süper Lig’de 0-0 sonuçlanan karşılaşmanın ardından soyunma odasında tansiyon yükseldi.

Takımın tecrübeli isimlerinden İrfan Can Kahveci ile Archie Brown arasında sert bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından teknik heyet olayı raporladı, yönetim disiplini korumak adına İrfan Can ile Cenk Tosun’un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Yönetim kararını tedavi gördüğü hastanede öğrenen İrfan Can “Her takımda puan kaybı sonrası tartışmalar olabilir, bu aile içi bir durumdu. Kadro dışı kalmamı gerektiren bir şey yoktu.” diyerek karar karşısındaki şaşkınlığını dile getirdi.

İRFAN CAN KAHVECİ SAKATLANDI MI?

A Milli Takım formasıyla Bulgaristan karşılaşmasında gol atan İrfan Can Kahveci, aynı maçta sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Sol ayak bileğinde yaşanan zorlanma nedeniyle milli futbolcu, hem Fenerbahçe’deki antrenmanlardan hem de milli takım kampından uzak kaldı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.