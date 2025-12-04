Güngören'de bir binanın bodrum katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralanırken, çıkan yangın ise ekipler tarafından söndürüldü.

İstanbul'un Güngören ilçesinde bulunan Güven Mahallesi Hanzer Sokak'taki 6 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken; patlama nedeniyle yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

DAİREDE HASAR BÜYÜK

Patlamanın yaşandığı dairede, büyük çapta hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nin olayla ilgili yaptığı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"04.12.2025 Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Güngören İlçesi Güven mahallesi Hanzer Sokak’ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir.

Olay sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen paylamada iki kişi yaralanmıştır. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır."

