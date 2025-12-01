Okulda korkutan patlama! 1 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi
Şanlıurfa’da bir okulda deneyse sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlama sırasında sıçrayan cam kırıkları M.Ş.G.’nin eline ve yüzüne isabet ederken, bir öğrenci ise dumandan etkilendi.
- Şanlıurfa Ceylanpınar Anadolu Lisesi'nde deney tüpleri patladı.
- Patlama, hizmetli personelin dışarı çıkardığı tüplere su dökülmesiyle meydana geldi.
- Bir hizmetli personel cam kırıklarıyla, bir öğrenci ise dumandan etkilendi.
- Yaralı personel ve öğrenci hastanede tedavi sonrası taburcu edildi.
- Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Ceylanpınar Anadolu Lisesi'nde korkutan bir patlama gerçekleşti.
Okulun deposunda bulunan deney tüplerinden dumanların yükseldiğini fark eden hizmetli personel M.Ş.G., tüpleri söndürmek için dışarı çıkardı. Personelin el arabasıyla taşıdığı tüplerin üzerine su döküldüğü anda patlama gerçekleşti.
CAM KIRIKLARI YÜZÜNE SIÇRADI
Patlamada etrafa saçılan cam kırıkları M.Ş.G.’nin eline ve yüzüne isabet etti. Duman nedeniyle ise bir öğrenci de rahatsızlandı.
Yaralı personel ve öğrenci hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
YARALI PERSONEL VE ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı personel ve öğrenci ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından olay yerinde soğutma çalışmaları yapıldıktan sonra, patlayan deney tüpleri ve parçaları okul bahçesinden toplandı.
Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralıların ise taburcu edildiği öğrenildi.