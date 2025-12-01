Şanlıurfa’da bir okulda deneyse sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlama sırasında sıçrayan cam kırıkları M.Ş.G.’nin eline ve yüzüne isabet ederken, bir öğrenci ise dumandan etkilendi.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Ceylanpınar Anadolu Lisesi'nde korkutan bir patlama gerçekleşti.

Okulun deposunda bulunan deney tüplerinden dumanların yükseldiğini fark eden hizmetli personel M.Ş.G., tüpleri söndürmek için dışarı çıkardı. Personelin el arabasıyla taşıdığı tüplerin üzerine su döküldüğü anda patlama gerçekleşti.

Suyla temas eden deney tüpleri patladı

CAM KIRIKLARI YÜZÜNE SIÇRADI

Patlamada etrafa saçılan cam kırıkları M.Ş.G.’nin eline ve yüzüne isabet etti. Duman nedeniyle ise bir öğrenci de rahatsızlandı.

Yaralı personel ve öğrenci hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tüpleri dışarı çıkaran personel yaralandı

YARALI PERSONEL VE ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı personel ve öğrenci ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından olay yerinde soğutma çalışmaları yapıldıktan sonra, patlayan deney tüpleri ve parçaları okul bahçesinden toplandı.

Dumandan etkilenen bir öğrenci ise tedavi altına alındı

Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralıların ise taburcu edildiği öğrenildi.

Editör:ESMA KARAYEL

Haberle İlgili Daha Fazlası