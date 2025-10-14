Türkiye-Gürcistan muhtemel 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu ve eksik oyuncular gündemde!

Ay-Yıldızlılar, grubunda ikincilik hedefi için avantaj yakalamak niyetinde. Üç maçta 6 puanla ikinci sırada yer alan Türkiye, evinde konuk edeceği Gürcistan’ı yenerek puan farkını açmak istiyor. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın kadro tercihleri ve sahaya süreceği muhtemel 11 ile maç eksikleri taraftarın gündeminde.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MUHTEMEL 11’LER BELLİ OLDU MU?

Türkiye-Gürcistan maçı ilk 11'leri maça kısa süre kala belli olacak ancak karşılaşmanın muhtemel 11'leri şekillenmeye başladı.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Azarov, Kiteishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

A Milli Takım’da gözler sakat ve cezalı isimlerde. Sakatlığı nedeniyle İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı. Bulgaristan maçında sol ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası tedavisine kulübünde devam eden yıldız futbolcu, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Öte yandan kaleci Berke Özer, kampı izinsiz terk ettiği gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı. Yerine RAMS Başakşehir’den Muhammed Şengezer davet edildi. Cezası sona eren Barış Alper Yılmaz ise Gürcistan maçında sahada olabilecek.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇ KADROSU

A Milli Takım’ın geniş kadrosunda dört kaleci, dokuz savunma oyuncusu, beş orta saha ve sekiz hücum oyuncusu yer alıyor. Kadroda hem Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen isimler hem de Süper Lig’den genç oyuncular dikkat çekiyor.

Aday kadroda yer alan futbolcular:

Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Muhammed Şengezer, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Samet Akaydin, Zeki Çelik, Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 14 Ekim 2025 Pazartesi akşamı saat 21.45’te Kocaeli Stadı’nda oynanacak. Maçın TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanması bekleniyor.

TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, üç maçta 6 puan topladı ve E Grubu’nda ikinci sırada yer alıyor. İspanya 9 puanla lider durumda. Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor.