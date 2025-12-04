LEGO ve FIFA 2026 Dünya Kupası öncesinde heyecan verici bir iş birliği açıkladı. Futbol tarihinin en bilinen sembollerinden biri olan Dünya Kupası’nın ilk kez gerçek boyutlu LEGO replikası üretiliyor! Lego Dünya Kupası satışa çıkacak mı, Türkiye'de fiyatı ne kadar araştırılmaya şimdiden başlandı!

LEGO Editions FIFA World Cup Resmi Kupası global ölçekte ön siparişe açılırken, koleksiyon tutkunları ve futbol severler tarafından büyük ilgi gördü. Türkiye’de satışın ne zaman başlayacağı merak edilirken, fiyatlandırma konusunda da ilk beklentiler ortaya çıktı.

Lego Dünya Kupası satışa çıkacak mı, Türkiyede fiyatı ne kadar olacak? Lego World Cup 2026 fiyatı gündemde!

LEGO DÜNYA KUPASI SATIŞA ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?



LEGO ve FIFA’nın 2026 Dünya Kupası öncesi başlattığı yeni iş birliği kapsamında hazırlanan LEGO Editions FIFA World Cup Resmi Kupası şu anda global ölçekte ön siparişe açılmış durumda. Gerçek boyutlu LEGO kupası 2026 yılının Mart ayında kullanıcılarla buluşacak.

Türkiye için net bir çıkış tarihi açıklanmazken uluslararası dağıtımın ardından Türkiye pazarına girmesi bekleniyor.

Lego Dünya Kupası satışa çıkacak mı, Türkiyede fiyatı ne kadar olacak? Lego World Cup 2026 fiyatı gündemde!

LEGO DÜNYA KUPASI TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?



Türkiye’de resmi satış henüz başlamadığı için kesin fiyat açıklanmadı. Ürünün İngiltere ve Amerika satış fiyatı olan 199,99 dolar dikkate alınıp vergiler dahil edildiğinde Türkiye fiyatının yaklaşık 8.447 TL seviyesinde olması öngörülüyor. Net tutar satış Türkiye’de resmen başladığında belli olacak.

Lego Dünya Kupası satışa çıkacak mı, Türkiyede fiyatı ne kadar olacak? Lego World Cup 2026 fiyatı gündemde!

LEGO DÜNYA KUPASI SİPARİŞ NEREDEN VERİLİR, SATIŞTA MI?



World Cup Lego Set LEGO’nun resmi internet sitesinde ön siparişe açılmış durumda. Global satış kanalı üzerinden sipariş oluşturulabiliyor. Türkiye için yerel satış linki henüz aktif olmadı ama uluslararası siparişler şu an alınabiliyor. LEGO’nun Türkiye satışının ne zaman başlayacağı ise şirket tarafından daha sonra duyurulacak.

Lego Dünya Kupası satışa çıkacak mı, Türkiyede fiyatı ne kadar olacak? Lego World Cup 2026 fiyatı gündemde!

LEGO WORLD CUP 2026 FİYATI NE KADAR?



LEGO Editions FIFA World Cup Resmi Kupası’nın İngiltere ve Amerika satış fiyatı 199,99 dolar olarak belirlendi. Setin Türkiye pazarına giriş yapması halinde fiyat netlik kazanacak.



İLGİLİ HABERLER SPOR Dünya Kupası için yaklaşık 2 milyon bilet satıldı

Haberle İlgili Daha Fazlası