Son 65 yılın en kurak dönemi Son 65 yılın en kurak dönemini yaşayan Sapanca Gölü her gün santim santim yok oluyor. Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca insanın içme suyu kaynağı olan gölün çekilmesinin ardından tekneler karaya oturdu.

İKİ İLDE SUSUZLUK ALARMI Sakarya ve Kocaeli’de yaşayanlar için önemli bir su kaynağı olan Sapanca Gölü’ndeki kritik su seviyesi endişelendirdi. Göldeki su seviyesinin düşmesinin ardından tekneler karaya oturdu. İki il de susuzluk riski ile karşı karşıya.

Kayık ve tekneler karaya oturdu SON 65 YILIN EN KURAK DÖNEMİ Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca insanın içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü, son 65 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Santim santim çekildiği gözlemlenen gölde su seviyesi kritik noktaya geldi ve 28.59 seviyesine düştü. Geçmiş yıllarda suyla dolu olan kıyı bölümlerde kayık ve tekneler karaya oturdu.

“SU OLAN NOKTALARDA ŞİMDİ YÜRÜYORUZ” Daha önce bu kadar kritik bir çekilme olmadığını söyleyen İsmail Yılmaz, şöyle konuştu: En son belki 5 sene önce bir çekilmişti ama bu çok farklı bir şey oldu. Su olan yerlerde şuanda vatandaşlar ateş yakmış, oturmuş. Belki, 3-4 metre su olan noktalarda şimdi yürüyoruz.

“10 YIL SONRA NE OLACAK?” Su tüketiminin kontrollü yapılması gerektiğini söyleyen Yılmaz “Tüketicinin, su fabrikalarının, Kocaeli ne kadar, Sakarya ne kadar su çekiyor bunların gösterilmesi gerekiyor, kimin ne kadar su çektiğini bilmiyoruz. Her su çekilmesi sezonunda bir kod, bir kademe artırarak azalıyor. Bu senelerde de bir şekilde kurtardık ama bundan 5 veya 10 yıl sonra ne olacak?” dedi.

İki ili bekleyen tehlike! Sakarya Gölü santim santim yok oluyor! Susuzluk krizi kapıda “SUYU BOŞUNA AKITMAMALIYIZ” Sapanca Gölü'nün Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olduğunu aktaran Osman Karakaş ise şöyle uyardı: Sapanca Gölü'nde bir kuruma söz konusu hatta bazı objelerin de gün yüzüne çıktığı söyleniyor. Bizlerde de tutarsızlık var, suyu bol bulduğumuz için israf ediyoruz. Elimizi, yüzümüzü yıkarken suyu boşuna akıtmamalıyız.

Editör:ESMA KARAYEL

Haberle İlgili Daha Fazlası