Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Kahta 02 Spor'u konuk etti. Bolu Atatürk Stadı'ndaki oynanan karşılaşmayı son dakika golüyle 2-1 kazanan ev sahibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını grup aşamasına yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadekesinde Boluspor, konuk ettiği Bölgesel Amatör Lig ekibi Kahta 02 Spor'u 2-1 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 37'nci dakikada Arda Usluoğlu ve 90'da Boakye kaydetti. Kahta 02 Spor'da tek gol 75'inci dakikada Ömer Akar'dan geldi.

Boluspor-Kahta 02 Spor maçında gülen taraf ev sahibi oldu

BOLUSPOR: 2 - KAHTA 02 SPOR: 1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Burak Sami Şad, Çağrı Yıldırım

Boluspor: Kaan Alp Dizbay, Onur Öztonga, Devran Şenyurt (Muhammet Açıkgöz dk. 78), Burak Topçu (Atay Akgün dk. 64), Can Arda Yılmaz, Martin Boakye, Arda Işık (Deniz Yıldız dk. 78), Arda Usluoğlu (Berke Yılmaz dk. 87) , Arda Tuğra Saygı, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı (Mustafa Yerlikaya dk. 87)

Kahta 02 Spor: Murat Günal, Yusuf Kaplan, Ömer Akar, Ümitcan Okan (İbrahim Halil Şimşek dk. 46), Mustafa Çağlayan, Ahmet Tuna Akıl, Barış Kılıç (Hayri Kıcıkoğlu dk. 46), Berkay Ceylan (Roji Sözeri dk. 90), Abdulkadir Özdemir, Erkan Nazlı, Eray Erdemir (Muhammed Eroğlu dk. 46)

Goller: Arda Usluoğlu (dk. 37), Boakye (dk. 90) (Boluspor), Ömer Akar (dk. 75) (Kahta 02 Spor)

Sarı kartlar: Onur Öztonga, Egemen Kazancı, Deniz Yıldız (Boluspor), Yusuf Kaplan (Kahta 02 Spor)

