İstanbul'da adli emanete alınan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalınması gündemdeki yerini koruyor. Türk lirası karşılığı 154 milyon TL olan vurgunu yapan katip Erdal Timurtaş'ın her detayı adım adım planladığı ortaya çıktı. Ailesiyle İngiltere'ye kaçan Timurtaş'ın eşinin mesleği de şaşırttı.

İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan hırsızlık olayı gündeme bomba gibi düştü. Adliyenin adli emanet kasası soyuldu ve yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı.

TEKERLEKLİ ARABAYLA ÇIKARMIŞ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olaya ilişkin adli emanet sorumlusu katip Kemal Demir gözaltına alındı. Adli emanet büroda katip olarak çalışan Timurtaş'ın altınları adliyeden siyah poşetlere tek seferde yükleyip market arabasına benzer tekerlekli bir arabayla çıkardığı belirlendi.

Adliyede 154 milyonluk vurgun adım adım planlandı! Erdal Timurtaş'ın eşinin mesleği şaşırttı

KASALAR BOŞ ÇIKTI

Olay Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nun sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından 1 Aralık'ta yapılan denetimde ortaya çıktı. 2021'den bu yana adli emanet büroda katip olarak çalışan Erdal Timurtaş'ın 'Ailevi sorunlarım var' dedikten sonra yıllık izne çıkıp, uzun zaman işe gelmemesi sonucu durumdan şüphelenen dosyada görevli Cumhuriyet Savcısı anahtarı ve sorumluluğu şüpheli Kemal Demir isimli katipte bulunan kasaları açtırdı. Kasaların içlerinin boş olduğu görüldü.

154 MİLYONLUK VURGUN

Soruşturma kapsamında adli emanet büroda araştırmalar sürerken, tespit edilebilen emanetleri çalınan dosyaların, geçtiğimiz aylarda göçmenlerin altın kaçakçılığı yapması olayında çalınan emanetler olduğu tespit edildi. Timurtaş'ın götürdüğü altın ve gümüşlerin toplam tutarının 154 milyon liralık (2 milyon 735 bin sterlin) olduğu saptandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Erdal Timurtaş ve Kemal Demir hakkında gözaltı talimatı verildi.

DAHA ÖNCE GİDİP HAZIRLIĞINI YAPMIŞ

Yapılan araştırmada Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ve iki çocuğu ile beraber 19 Kasım'da 08.22 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi. Erdal Timurtaş'ın İngiltere'ye daha önce bir defa daha gittiği belirlenirken, mart ayında ise vizeye sunmak için adliyeden görevlendirme belgesi aldığı ortaya çıktı.

Erdal Timurtaş ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, gözaltına alınan Kemal Demir ise sorguya alındı. Adli emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil diğer tüm personelin de ifadeleri alındı. Öte yandan şüphelilerin ev adreslerinde de arama yapıldı ancak suç unsuruna rastlanılmadı.

ARKADAŞLARINA MESAJ ATTI: ALLAH ÇARŞINIZI PAZAR ETSİN

Erdal Timurtaş'ın arkadaşlarına, 'Malları sattım. Allah çarşınızı pazar etsin' şeklinde mesaj attığı da öğrenildi. Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet bürosunda, görevli savcı tarafından 2 ayda bir denetim yapıldığı ve adliyede en son 2 Ekim'de rutin denetim yapıldığında çalınan eşyaların kasalarda bulunduğu saptandı.

EŞİNİNİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Sabah'ta yer alan habere göre Son yılların en büyük vurgununa imza atan Erdal Timurtaş'ın eşi E. Timurtaş'ın Esenyurt'taki bir ilkokulda ücret karşılığı sınıf öğretmenliği yaptığı ortaya çıktı. E. Timurtaş'ın çevresine "Biz vizemizi aldık İngiltere'ye yerleşeceğiz" dediği öğrenilirken, polis okuldaki ve çevresindeki tüm kameraları incelemeye aldı.

