Rusya'dan Türkiye uyarısı! "Egemenliğine yapılmış bir hamle"
Karadeniz’de Türk karasularına yakın bölgede peş peşe gerçekleşen tanker saldırıları, Moskova’dan gelen açıklamayla uluslararası krize dönüştü. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “KAIROS” ve “VIRAT” gemilerinin hedef alınmasını yalnızca Rusya’ya yönelik bir eylem olarak değil, “Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğine yapılmış doğrudan bir saldırı” olarak tanımladı.
- Karadeniz'de, Türkiye kıyılarına yakın uluslararası sularda iki Rus tankeri (Kairos ve Virat) insansız deniz araçlarıyla saldırıya uğradı.
- Ukrayna medyası ve istihbaratı, "Sea Baby" adlı insansız deniz araçlarıyla düzenlenen saldırıları üstlendiğini duyurdu.
- Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, saldırıları "skandal" ve "Türkiye'nin egemenliğine yapılmış bir hamle" olarak nitelendirerek kınadı.
- Türkiye Dışişleri Bakanlığı, saldırıların can, mal ve çevre güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, çatışmanın Karadeniz'e yayılmasını önlemek ve çıkarlarını korumak için ilgili taraflarla temas halinde olduğunu açıkladı.
- Bu saldırılar Karadeniz'deki gerilimi artırırken, Rusya'nın Novorossiysk petrol terminali de ayrı bir deniz dronu saldırısıyla faaliyetlerini durdurdu.
Karadeniz’de iki tankere yapılan saldırı, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın eksenini aniden Türkiye’ye çevirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, saldırıları “skandal” ilan ederken, bunun yalnızca Rus gemilerine değil, “Türkiye’nin egemenliğine yapılmış bir hamle” olduğunu savundu.
RUSYA'DAN TÜRKiYE UYARISI
Peskov, ticari gemilere ve tankerlere yönelik saldırıların özellikle Türk karasularında gerçekleştiğine dikkat çekti ve olayın "Kiev yönetiminin özünü bir kez daha gösterdiğini" ifade etti.
KARADENİZ’DE ART ARDA PATLAMALAR: KAİROS VE VİRAT HEDEF ALINDI
Geçen Cuma gecesi Karadeniz’de Türkiye kıyılarından sırasıyla 28 ve 35 mil açıkta seyreden iki Rus tankerinde patlamalar meydana geldi. Türk Denizcilik İdaresi, Gambiya bayraklı Kairos tankerinde alevlenmenin dış etkilerden kaynaklandığını açıkladı. Gemideki 25 mürettebat başarılı şekilde tahliye edildi.
İlk patlamanın hemen ardından 35 mil açıkta seyreden Virat tankerinden de saldırı ihbarı geldi. Gemide bulunan 20 mürettebat gemiyi terk etmeyeceklerini bildirdi.
İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARIYLA YENİ SALDIRI
Cumartesi sabahı Virat tankeri, insansız deniz botlarıyla yeniden hedef alındı. Sancak tarafında hasar meydana geldi ancak yangın oluşmadı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
UKRAYNA’DAN SEA BABY OPERASYONU
Ukrayna medyası, saldırıların Ukrayna’nın “Sea Baby” adı verilen insansız deniz araçlarıyla düzenlendiğini duyurmuştu. Ukrayna istihbaratı operasyon görüntülerini yayımlayarak saldırıyı üstlendi. Sea Baby araçlarının menzilinin 1500 kilometreye çıkarıldığı ve iki tona kadar patlayıcı taşıyabildiği daha önce de aktarılmıştı.
TÜRKİYE ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ
Dışişleri Bakanlığı, tankerlerin hedef alınmasının insan hayatını, deniz taşımacılığını ve çevre güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Ankara, çatışmanın Karadeniz’e yayılmasını önlemek ve Türkiye’nin ekonomik çıkarlarının zarar görmemesi için ilgili taraflarla temas halinde olduğunu iletti.
ZAKHAROVA: KARADENİZ’DEKİ SALDIRILARIN ARKASINDA AYNI GÜÇLER VAR
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Karadeniz’deki saldırıların, daha önce uzlaşma süreçlerini engelleyen güçlerin devamı olduğunu söyledi. Zakharova, saldırıların bölgedeki tırmanışı artırmayı hedeflediğini ifade etti.
KAİROS VE VİRAT ÜZERİNDEKİ İLK BULGULAR
Kairos adlı tanker, Rusya’nın Novorossiysk limanından Hindistan’a Ural petrolü taşırken saldırıya uğradı. Gemide çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Virat tankeri ise ilk saldırının ardından yardım talebinde bulundu. Müdahale ekipleri bölgeye yönlendirildi ve geminin boş olmasının büyük bir tehlikeyi önlediği bilgidi paylaşıldı.
KARADENİZ’DE GERİLİM SÜRERKEN RUS LİMANI DA VURULDU
Rusya’nın Novorossiysk kentindeki petrol terminali sabah saatlerinde bir deniz dronu saldırısının ardından faaliyetlerini durdurdu. Terminalin faaliyetlerinin durması, Rusya’nın Karadeniz enerji ihracatında kısa süreli aksamalara neden oldu.
KİEV’DE YENİ SALDIRILAR
Rus ordusu, Kiev’i dört gün içinde ikinci kez füze ve İHA’larla hedef aldı. Saldırılarda en az üç kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Kramatorsk’ta da bir saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı.