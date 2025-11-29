Karadeniz'de seyir halindeki 'VIRAT' ve 'KAIROS' gemileri, Ukrayna tarafından insansız deniz araçlarıyla saldırıya uğradı. 'VIRAT' gemisinin çeki operasyonu başlatıldı. Geminin Türkeli’ye 1 Aralık’ta varması tahmin ediliyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğünden, "Vırat" gemisinin Türkeli’ye 1 Aralık'ta varacağının tahmin edildiği bildirildi.

Genel müdürlüğün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından söz konusu geminin son durumuna ilişkin şu paylaşım yapıldı:

"Gövdesinde su üstünde hasar bulunan geminin çeki operasyonu bugün saat 17.45’te başlamış olup gemi Türkeli’ye tahmini 1 Aralık'ta 13.00’te varacaktır. Süreç takip edilmektedir."

Kastamonu açıklarında isabet alan "Virat" isimli gemi Türkeli'ye çekiliyor

2 GEMİYE PEŞ PEŞE SALDIRI

Mısır’dan Rusya’ya seyir halindeyken yaşadığı patlama sonrası yangın meydana gelen KAIROS isimli boş vaziyetteki tankerden 25 personelin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 Römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi gece boyu gemideki yangına müdahale etti.

Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan personel Şile Kovanağzı iskelesine yanaşarak kazazede personeli kara sağlık ekiplerine teslim etti.

Açık güvertede yangın olmadığı, kapalı kısımlarda söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kastamonu açıklarında isabet alan "Virat" isimli gemi Türkeli'ye çekiliyor

VIRAT GEMİSİ'NE DE SALDIRI

Karadeniz'de takribi 35 mil açıklarında insansız deniz araçları saldırısına uğradığı rapor edilen VIRAT isimli gemiye bu sabaha karşı İnsansız Deniz Araçları ile yeniden bir saldırı gerçekleştirildiği bilgisi alındı.

Kastamonu açıklarında isabet alan "Virat" isimli gemi Türkeli'ye çekiliyor

UKRAYNA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Ukrayna basını, Karadeniz’de uluslararası sularda seyir halindeki "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Deniz Kuvvetleri tarafından insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığını öne sürdü.

Ukrayna medyasının SBU'daki isimsiz bir kaynaktan aldığı bilgilere dayandırdığı haberlerde, Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeyken "KAIROS" ve "VIRAT" adlı gemilere Ukrayna tarafından insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığı belirtildi.

Kastamonu açıklarında isabet alan "Virat" isimli gemi Türkeli'ye çekiliyor

Haberlerde, saldırının SBU ile Ukrayna Deniz Kuvvetlerince "Sea Baby" insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Öte yandan, Ukrayna'daki haber siteleri ve farklı sosyal medya hesapları gemilere yönelik saldırılara ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı.

Ukrayna basını, saldırı yapılan iki geminin Rus "gölge filosuna" ait olduğunu aktardı.

Editör:SEZER DOĞRU

Haberle İlgili Daha Fazlası