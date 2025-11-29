Karadeniz'de vurulmuştu! 'Virat' isimli gemi Türkeli'ye çekiliyor
Karadeniz'de seyir halindeki 'VIRAT' ve 'KAIROS' gemileri, Ukrayna tarafından insansız deniz araçlarıyla saldırıya uğradı. 'VIRAT' gemisinin çeki operasyonu başlatıldı. Geminin Türkeli’ye 1 Aralık’ta varması tahmin ediliyor.
- Karadeniz'de KAIROS ve VIRAT isimli iki gemi insansız deniz araçları saldırısına uğradı.
- Ukrayna, saldırıların SBU ve Deniz Kuvvetleri tarafından "Sea Baby" İDA'lar ile gerçekleştirildiğini iddia etti.
- KAIROS gemisindeki yangın sonrası 25 personel tahliye edildi, söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
- İkinci kez saldırıya uğrayan VIRAT gemisinin 1 Aralık'ta Türkeli'ye varması bekleniyor.
- Ukrayna basını, saldırıya uğrayan gemilerin Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğunu belirtti.
Denizcilik Genel Müdürlüğünden, "Vırat" gemisinin Türkeli’ye 1 Aralık'ta varacağının tahmin edildiği bildirildi.
Genel müdürlüğün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından söz konusu geminin son durumuna ilişkin şu paylaşım yapıldı:
"Gövdesinde su üstünde hasar bulunan geminin çeki operasyonu bugün saat 17.45’te başlamış olup gemi Türkeli’ye tahmini 1 Aralık'ta 13.00’te varacaktır. Süreç takip edilmektedir."
2 GEMİYE PEŞ PEŞE SALDIRI
Mısır’dan Rusya’ya seyir halindeyken yaşadığı patlama sonrası yangın meydana gelen KAIROS isimli boş vaziyetteki tankerden 25 personelin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 Römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi gece boyu gemideki yangına müdahale etti.
Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan personel Şile Kovanağzı iskelesine yanaşarak kazazede personeli kara sağlık ekiplerine teslim etti.
Açık güvertede yangın olmadığı, kapalı kısımlarda söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
VIRAT GEMİSİ'NE DE SALDIRI
Karadeniz'de takribi 35 mil açıklarında insansız deniz araçları saldırısına uğradığı rapor edilen VIRAT isimli gemiye bu sabaha karşı İnsansız Deniz Araçları ile yeniden bir saldırı gerçekleştirildiği bilgisi alındı.
UKRAYNA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Ukrayna basını, Karadeniz’de uluslararası sularda seyir halindeki "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Deniz Kuvvetleri tarafından insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığını öne sürdü.
Ukrayna medyasının SBU'daki isimsiz bir kaynaktan aldığı bilgilere dayandırdığı haberlerde, Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeyken "KAIROS" ve "VIRAT" adlı gemilere Ukrayna tarafından insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığı belirtildi.
Haberlerde, saldırının SBU ile Ukrayna Deniz Kuvvetlerince "Sea Baby" insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.
Öte yandan, Ukrayna'daki haber siteleri ve farklı sosyal medya hesapları gemilere yönelik saldırılara ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı.
Ukrayna basını, saldırı yapılan iki geminin Rus "gölge filosuna" ait olduğunu aktardı.