Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz açıklarında meydana gelen olaylara ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu, VIRAT isimli gemiyle alakalı, "Orada bir yangın oluşmadı en azından bu kıymetliydi ama kaptanın, ‘Dron saldırısı var’ diye yardım çağrısı olmuştu." dedi.

"Gemilerin süreçleriyle alakalı gerek bizim arama kurtarma merkezimiz gerekse gemilerle sağlanan irtibat neticesinde bilgi sahibi olduk. Bu durum sonrasında bütün unsurlarımızla beraber teyakkuz haline geçtik ve birinci gemiye yönlendirdik. Her ikisi de tanker gemisi boştu." diyen Uraloğlu, "Boş olmuş olmaları bu anlamda iyiydi. İlk gemide 25 denizci insan vardı bunların yangın anında kurtarılması kıymetliydi. Kıyı emniyetindeki arkadaşlarımız cesur bir şekilde bütün tedbirleri alarak orada operasyon yürüttüler. Sağ salim öncelikle botlara ardından karaya çıkardılar. Bu insanların herhangi bir yaralanmalarının ve sağlık problemlerinin olmadığını söyleyebiliriz." dedi.

"GEMİNİN İÇİNDE OLAN YANGIN DEVAM EDİYOR"

Gemide, dün akşam olan olayda hala yangının devam ettiğini söyleyen Uraloğlu, "Dıştaki yangın söndürüldü, geminin içinde olan yangın devam ediyor. Oralarda biraz daha ihtiyatlı olarak müdahale etmek durumunda arkadaşlarımız KAIROS isimli gemi Kandıra açıklarında olan. Dolayısıyla oradaki şu anda bir can kaybı veya bir sağlık sorunu yok ama süreci yakından devam ediyoruz. Ben bunun altını çizmek istiyorum; boş da olsa bir tanker tehlike arz eder. Bir tankerdeki yangına müdahale etme gerçekten olağan zamandaki eğitimlerle beraber olur ve bu anlamda da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bunu başarıyla yürüttü. Ben kendilerini gerçekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

"KAPTANIN ‘DRONE SALDIRISI VAR’ DİYE YARDIM ÇAĞRISI OLMUŞTU"

VIRAT isimli gemiye ilişkin de konuşan Bakan Uraloğlu, "Orada bir patlama, saldırı onu ilerleyen saatlerde ya da ilerleyen günlerde daha detaylı açıklama yapma ihtiyacı olacak. Orada bir yangın oluşmadı en azından bu kıymetliydi ama kaptanın, ‘Dron saldırısı var’ diye yardım çağrısı olmuştu. Sahil Güvenlik botlarımız oraya gittiler, yangın olmadığı için kendilerinin gemiden tahliye talebi olmadı ama bizim botlarımız yakından takip ediyorlar. Onları (VIRAT gemisi) muhtemelen karaya çekilmesi, birincideki (KAIROS gemisi) yangının sönmesi neticesinde ve diğeriyle (VIRAT gemisi) ilgili tespitlerin yapılmasından sonra limanlara çekilmesi söz konusu olacak" diye konuştu.

"BUNUN TEKERRÜR ETMEMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, "Bizim karasularımızda bir problem yok. Münhasır ekonomik bölge olan bir kesimde bunun olduğunu görüyoruz. Tabi o da bizim için kıymetli bütün muhataplarla gerek ilgili bakanlıklarımızla, kurumlarımızla istişare ediyoruz. Onlar da ilgili muhataplarıyla istişare halinde elbette bunun tekerrür etmemesi için biz elimizden geleni yapacağız. Öncelikle deniz trafiğinin, güvenliğinin sağlanması konusunda elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

Editör:MAHMUT EKİNCİ

