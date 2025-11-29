Dün gece Karadeniz'de insansız hava araçlarıyla hedef alınan "Kairos" ve "Virat" adlı 2 tankerin, Ukrayna güçleri tarafından vurulduğu iddia edildi.

Reuters haber ajansının Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Rusya'nın uluslararası yaptırımlardan kaçınmak ve petrol ihraç etmek için kullandığı "gölge filosuna" ait 2 tankerin Karadeniz'de Ukrayna güçleri tarafından vurulduğunu belirtti.

UKRAYNA DONANMASI VURDU

Adı açıklanmayan SBU yetkilisi, Rus gölge filosuna ortak saldırının, SBU ve Ukrayna donanması tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Yetkili, Rusya'nın önemli petrol terminallerinden biri olan Novorossiysk limanına doğru seyir halindeyken vurulan "Kairos" ve "Virat" adlı 2 tankerin boş olduğunu söyledi.

Yetkili, "Video (geminin vurulduğu görüntüler), vurulduktan sonra her iki tankerin de önemli hasar aldığını ve fiilen hizmet dışı bırakıldığını gösteriyor. Bu, Rus petrol taşımacılığına önemli bir darbe vuracak" ifadelerini kullandı.

GEMİNİN VURULMA ANI KAMERADA

Öte yandan olayın ardından geminin vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Dron kamerasının kaydettiği görüntülerde geminin isabet almasıyla birlikte alevlerin yükseldiği ve yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı görülüyor.

Editör:GÖZDE NUR BAYAR

