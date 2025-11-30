Karadeniz’de Gambiya bayraklı KAIROS ve VIRAT adlı ticari tankerlere yönelik düzenlenen saldırıların ardından Türkiye bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, olayların Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde gerçekleştiğini belirterek seyir güvenliği ve can emniyeti açısından ciddi risk oluştuğunu açıkladı

Türkiye, Karadeniz’de Gambiya bayraklı “KAIROS” ve “VIRAT” adlı ticari tankerlere yönelik yapılan saldırılar sonrası bölgede alarm durumuna geçti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ankara’nın gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

“Hadiseler ciddi risk oluşturdu”

Keçeli, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Karadeniz’de Gambiya bayraklı ‘KAIROS’ ve ‘VIRAT’ isimli ticari tankerlere yönelik dün gerçekleştirilen saldırıları endişeyle karşılıyoruz. Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içinde meydana gelen bu hadiseler, seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur.”

Açıklamada, Türkiye’nin bölgedeki güvenliği ve ekonomik faaliyetlerini korumak için gerekli temasları sürdürdüğü belirtildi:

“Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarımız devam ediyor.”

Karadeniz'de 28 Kasım'da iki tankere düzenlenen saldırıları Ukrayna üstlendi.

NELER OLMUŞTU?

Mısır’dan Rusya’ya seyir halindeyken KAIROS adlı tankerde bir patlama meydana gelmiş, ardından gemide yangın çıkmıştı.

Gemideki 25 personel Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından sağlıklı şekilde tahliye edilerek Şile Kovanağzı'na getirildi.

KURTARMA-12 römorkörü ve NENE HATUN acil müdahale gemisi gece boyunca yangına müdahale etti. Kapalı alanlarda söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

VIRAT GEMİSİNE İKİNCİ SALDIRI

Aynı gün içinde VIRAT adlı ticari gemi, Karadeniz açıklarında İnsansız Deniz Araçları tarafından ikinci kez hedef alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ilk incelemelerde kaptanın “dron saldırısı” ihbarı yaptığını, kesin tespitin teknik çalışmaların ardından netleşeceğini söyledi.

Ukrayna ise saldırıya dair olduğuna yönelik görüntüler paylaştı.

Editör:MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası