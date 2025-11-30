Airbus’ın A320 ailesinde tespit edilen kritik yazılım hatası sonrası dünya genelinde 6 binden fazla uçağın acil prosedürle geri çağrılması havacılık sektöründe alarma neden oldu. JetBlue’nun Florida’da acil iniş yapan A320’siyle başlayan kriz büyürken, Türk Hava Yolları da filodaki sekiz A320’nin yazılım kontrol sürecine alındığını açıkladı. Avrupa’daki birçok havayolu iptal ve aksamalar için hazırlık yaparken, gözler şimdi Türkiye’nin atacağı adımlarda.

Airbus A320 ailesinde tespit edilen yazılım sorunu, dünya çapında 6.500’den fazla uçağın güncellenmesini zorunlu hale getirdi.

Havacılık devi, güneşten gelen yoğun radyasyonun uçuş kontrol verilerini bozabileceğini ortaya koyduktan sonra sistemi önceki sürüme döndürme kararı aldı. Şirket, bu işlemin çoğu uçakta iki ila üç saat sürdüğünü açıkladı.

Krizin fitili, geçen ay JetBlue’ya ait bir A320’nin aniden irtifa kaybedip Florida’da acil iniş yapmasıyla ateşlendi. Uçaktaki en az 15 yolcu yaralandı. Olay, yazılım sistemine bağlı bir “uçuş kontrol sorunu” ile ilişkilendirildi.

AVRUPA VE ABD UÇUŞLARINDA AKSAMA UYARILARI

Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı, güncellemenin tüm A320’lerde zorunlu olmadığını ancak bazı havayollarının uçaklarını Pazar gününden itibaren yere çekmek zorunda kalabileceğini duyurdu. Açıklamada, “Bazı uçuşlarda aksaklıklar ve iptaller yaşanabilir” denildi.

Birleşik Krallık’taki Wizz Air, hafta sonu ciddi aksaklıklar olabileceğini söyleyerek yolcularını uyardı. EasyJet, uçuş programında değişiklik yaşanabileceğini iletti. British Airways, filodaki yalnızca üç uçağın güncellemeye ihtiyaç duyduğunu ve büyük bir sorun beklemediklerini belirtti. Jet2.com ise “uçuş programının etkilenmeyeceğini” açıkladı.

Gatwick Havalimanı yolculara “önümüzdeki günlerde aksaklık ihtimali” mesajı gönderirken, Heathrow Havalimanı şu an için bir değişiklik beklemediğini duyurdu.

TÜRK HAVA YOLLARI DA SÜRECE DAHİL OLDU

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları, Airbus’ın Operatör Uyarı Bildirimi kapsamında sekiz A320 jetinin yazılım prosedürlerine alındığını açıkladı. THY’nin üst yönetiminden yapılan duyuruda “Filomuzdaki sekiz A320 değerlendirmeye alındı ve talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra güvenli bir şekilde hizmete dönecek” denildi.

THY, operasyonların kesintisiz devam ettiğini, EASA’nın talimatlarının takip edildiğini ve Airbus ile yakın işbirliği yürütüldüğünü bildirdi. Gelişme, Türkiye ve Avrupa hava trafiğini yakından ilgilendiriyor.

HANGİ UÇAKLAR ETKİLENECEK?

Airbus, JetBlue olayının ardından yaklaşık 6.000 A320 için “acil önlemler” çağrısı yaptı. “Yoğun güneş radyasyonu, uçuş kontrolleri için kritik verileri bozabilir” açıklamasıyla birlikte yeni güncelleme süreci resmen başlatıldı. Her ne kadar çoğu uçak birkaç saatlik bir işlemle güncellenecek olsa da, 1.000’e yakın uçak için bu sürecin “haftalar sürebileceği” kaydedildi.

Sorunlu yazılımın, savunma ve havacılık şirketi Thales tarafından üretilen ELAC sisteminde bulunduğu ifade edildi. Airbus, yolcular için oluşabilecek tüm aksaklıklar nedeniyle özür diledi.

JETBLUE UÇAĞININ ŞOK DALIŞI PANİĞİ ARTIRDI

30 Ekim’de JetBlue’nun Cancun–Newark seferini yapan A320 uçağı, bilgisayar arızası sonucu uçuş sırasında kontrol kaybı yaşadı. Uçak aniden dalışa geçti ve pilotlar ABD’nin Florida eyaletindeki Tampa’ya acil iniş gerçekleştirdi.

