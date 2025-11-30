Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları son yıllarda artan akran zorbalığına karşı harekete geçti. 2025 yılında eğitim, danışmanlık ve dijital farkındalık programlarıyla kapsamlı bir çalışma başlatan bakanlıkların çalışmaları sürüyor. İşte detaylar…

2022 yılında yapılan araştırmalar, çocukların yüzde 13,8’inin ayda en az bir kez akran zorbalığına maruz kaldığını ortaya koydu. Bu oran kızlarda yüzde 14,2, erkeklerde yüzde 13,4 seviyesinde ölçüldü. Son rakamlara göre ise Türkiye genelinde çocukların yüzde 13,8’i akran zorbalığına maruz kalıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları’nın yaşanan zorbalıkları azaltmak için yürüttüğü çalışmaların detayları belli oldu.

Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 ilde 139 eğitimle toplam 9 bin 504 çocuğa ulaştı. Eğitimin temel konuları ise siber zorbalık, güvenli iletişim ve olumlu akran ilişkileri oldu.

AİLELER İÇİN MOBİL UYGULAMA

Bakanlığın ebeveynlere yönelik "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması 1 milyon 25 binden fazla kullanıcıya ulaştı.

3 bakanlık 'akran zorbalığı' ile mücadele için çalışma başlattı

İLK 9 AYDA 5 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

UNICEF iş birliğiyle yürütülen "Akran Zorbalığı Odaklı Psikososyal Destek ve Pozitif Ebeveynlik Programı" kapsamında 6-18 yaş gruplarına yönelik 8 oturumdan oluşan bir eğitim modeli geliştirildi.

Program çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ise psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcileriyle akran zorbalığına yönelik çok yönlü hizmet sundu.

Kayıtlara göre 2025’in ilk dokuz ayında, 5 bin 23 kişi akran zorbalığı nedeniyle başvurdu. Verilen danışmanlık hizmeti 14 bin 326’ya ulaştı. Bin 869 eğitim programında toplam 107 bin 306 kişiye farkındalık kazandırıldı.

2025'in ilk 9 ayında 5 binden fazla başvuru yapıldı

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri üzerinden okullarda koruyucu-önleyici çalışmalar yürüten Milli Eğitim Bakanlığı ise 44 bin 129 rehberlik öğretmeni; risk analizi, duygusal farkındalık, iletişim becerileri ve zorbalıkla mücadele alanlarında etkinlikler düzenledi.

2024-2025 eğitim yılında, 6 milyon 393 bin 853 öğrenciye, 60 bin 605 öğretmene akran zorbalığı ve şiddetle mücadele eğitimleri verildi.

Akran zorbalığına karşı 3 bakanlık devrede! İlk 9 ayda 5 bin 23 kişi başvurdu

