Kanal D'nin popüler dizisi Güller ve Günahlar'ın 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin sıkı takipçileri, "Güller ve Günahlar yeni bölümde neler olacak?"sorusuna cevap arıyor.

Kanal D'nin dizisi Güller ve Günahlar, yayınlanan son bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Cemre Baysel ile Murat Yıldırım’ın paylaştığı dizi her Cumartesi günü Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Güller ve Günahlar dizinin yeni bölüm fragmanı

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güller ve Günahlar 9.bölümden neler yaşanacağı merak konusu haline geldi. Cihan'ın vicdan azabıyla yaptığı itiraf sonucunda Serhat, iş ortağı Tibet'in Kader'in babası olduğunu öğrenince öfkesine yenik düştü.

Ardından otoparktaki kavga Tibet'in trajik düşüşüyle sonuçlanırken, gerçeğin ortaya çıkmasıyla paniğe kapılan Berrak ise kızlarını alıp evden kaçtı.

Serhat gerçeği abisine itiraf eder ve polise teslim olacağını söyler. Dizinin yeni bölümü 6 Aralık Cumartesi günü ekrana gelmesiyle kaldığı yerden devam edecek.

