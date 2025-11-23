Güller ve Günahlar dizisinde haftalardır merak edilen Kader’in gerçek babası sorusu yeniden gündeme geldi. 8. bölüm öncesinde ortaya çıkan yeni sahneler, gözleri Tibet’e çevrilirken Güller ve Günahlar Kader'in babası Tibet mi merak ediliyor. Tibet karakterini ise ünlü oyuncu Kaan Çakır canlandırıyor.

Berrak’ın geçmişi ve sakladığı sırlar, Güller ve Günahlar’da gerilimi her hafta artırmayı sürdürüyor. Kader’in babasıyla ilgili ipuçları hem Serhat hem de Zeynep tarafından araştırılırken izleyiciler Kader'in babası Tibet mi sorusunu araştırıyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR KADER'İN BABASI KİM?

Kader’in gerçek babası dizinin en önemli gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. 7. bölümde yapılan DNA araştırmalarında hem Can hem de Cihan’ın ismi öne çıktı. Ancak sonuçların tam olarak açıklanmaması, izleyicinin kafasını daha da karıştırdı. Berrak’ın yıllardır sakladığı ilişki geçmişi ve Tibet'in Berrak'a yakın tavrı Kader'in babası mı sorusunu beraberinde getirdi.

Berrak’ın kazadan sonra konuşamaması, tüm sorumluluğu Serhat ve Zeynep’in araştırmalarına bırakıyor. Yeni bölüm fragmanlarında ise ailenin geçmişine dair yeni detayların ortaya çıkacağı ima ediliyor. Gerçek babanın kim olduğuna dair kesin bilgi 8. bölümle birlikte netleşmeye başlayacak.

GÜLLER VE GÜNAHLAR KADER'İN BABASI TİBET Mİ?

Tibet’in Berrak ile sık sık bir araya gelmesi, ona karşı aşırı ilgili davranışları izleyicide şüphe uyandırdı. 7. bölümde Berrak ile özel olarak konuştuğu sahneler, ilişki geçmişlerine dair soru işaretlerini artırdı. Bu durum da “Tibet, Kader’in gerçek babası olabilir mi?” ihtimalini gündeme taşıdı.

Yine de dizi tarafında bu konuya dair kesin bir açıklama yok. Kader’in babasının kim olduğu dizide süren gizemler arasında yer almaya devam edecek.

GÜLLER VE GÜNAHLAR TİBET KİM?

Tibet karakteri, Tecer ailesiyle yakın ilişkiler kuran, ailenin çevresinde sürekli yer alan bir figür olarak öne çıkıyor. Güller ve Günahlar’da Tibet’in Berrak’a özel bir ilgisi olduğu açıkça görülüyor. Bu ilgi, hem Serhat hem de Zeynep tarafından fark edilirken aile içerisinde de gerginliğe neden oldu.

Karakterin geçmişi henüz tüm detaylarıyla açılmamış olsa da senaryoda ilerleyen bölümlerde Tibet’in Berrak ile yaşadığı geçmişe dair yeni bilgiler paylaşılması bekleniyor.

KAAN ÇAKIR KİMDİR?

Tibet karakterine hayat veren Kaan Çakır, 1 Şubat 1977’de İstanbul’da doğdu. Tiyatro kökenli olan oyuncu, lise yıllarında sahneyle tanıştı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim aldı. Televizyon dünyasına Kara Melek dizisiyle giriş yaptı.

Uzun yıllar boyunca pek çok dizi, tiyatro ve sinema filminde rol alan oyuncu, Bir İstanbul Masalı, Aliye, Benim Adım Melek, Kaderimin Oyunu ve Yabani gibi yapımlarla geniş bir kitle tarafından tanındı. Çakır, son olarak Güller ve Günahlar’da canlandırdığı Tibet rolüyle ekranda yer alıyor.

