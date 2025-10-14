Beren Gençalp kimdir, hangi dizilerde oynadı? Güller ve Günahlar dizisinin Hayal'i oldu
Çocuk oyuncu Beren Gençalp, yeteneğiyle televizyon dünyasında adından söz ettiriyor. Son olarak Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar’da Hayal karakteriyle seyirci karşısına çıkan ismin kariyeri, yaşı ve oynadığı diziler merak edildi.
Oyunculuk kariyerine erken yaşta başlayarak dikkatleri üzerine çeken Beren Gençalp şimdi Güller ve Günahlar dizisindeki rolüyle ekranda yer alıyor. 'Beren Gençalp kimdir, hangi dizilerde oynadı' merak edildi.
GÜLLER VE GÜNAHLAR HAYAL KİM, GERÇEK ADI NE?
Güller ve Günahlar dizisinde Hayal karakteri, ailenin küçük kızı olarak hikayede yer alıyor. Üzerindeki baskı nedeniyle aldığı kararlar konuşulan Hayal karakterini Beren Gençalp canlandırıyor.
BEREN GENÇALP KİMDİR?
11 Kasım 2011'de İzmir'de doğan Beren Gençalp, oyunculuk kariyerine çocuk yaşta adım attı. İlkokul 2. sınıfta bir oyunculuk ajansına kaydolarak sektöre giren Gençalp, kısa sürede seçmelerdeki başarısıyla profesyonel projelerde yer almaya başladı.
BEREN GENÇALP OYNADIĞI DİZİLER
Beren Gençalp, oyunculuk kariyerine 2020 yılında Sefirin Kızı dizisinde Melek Çelebi karakteriyle başladı. Bu rolde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek gibi isimlerle çalışarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
2021 yılında Misafir dizisinde Çocuk Gece rolüyle ekranlara dönen Gençalp, Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy ile aynı kadroda yer aldı.