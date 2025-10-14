Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Beren Gençalp kimdir, hangi dizilerde oynadı? Güller ve Günahlar dizisinin Hayal'i oldu

Beren Gençalp kimdir, hangi dizilerde oynadı? Güller ve Günahlar dizisinin Hayal'i oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beren Gençalp kimdir, hangi dizilerde oynadı? Güller ve Günahlar dizisinin Hayal&#039;i oldu
Haber, Oyuncu, Hayal, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çocuk oyuncu Beren Gençalp, yeteneğiyle televizyon dünyasında adından söz ettiriyor. Son olarak Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar’da Hayal karakteriyle seyirci karşısına çıkan ismin kariyeri, yaşı ve oynadığı diziler merak edildi.

Oyunculuk kariyerine erken yaşta başlayarak dikkatleri üzerine çeken Beren Gençalp şimdi Güller ve Günahlar dizisindeki rolüyle ekranda yer alıyor. 'Beren Gençalp kimdir, hangi dizilerde oynadı' merak edildi. 

GÜLLER VE GÜNAHLAR HAYAL KİM, GERÇEK ADI NE?

Güller ve Günahlar dizisinde Hayal karakteri, ailenin küçük kızı olarak hikayede yer alıyor. Üzerindeki baskı nedeniyle aldığı kararlar konuşulan Hayal karakterini Beren Gençalp canlandırıyor. 

Beren Gençalp kimdir, hangi dizilerde oynadı? Güller ve Günahlar dizisinin Hayal'i oldu - 1. Resim

BEREN GENÇALP KİMDİR?

11 Kasım 2011'de İzmir'de doğan Beren Gençalp, oyunculuk kariyerine çocuk yaşta adım attı. İlkokul 2. sınıfta bir oyunculuk ajansına kaydolarak sektöre giren Gençalp, kısa sürede seçmelerdeki başarısıyla profesyonel projelerde yer almaya başladı. 

BEREN GENÇALP OYNADIĞI DİZİLER

Beren Gençalp, oyunculuk kariyerine 2020 yılında Sefirin Kızı dizisinde Melek Çelebi karakteriyle başladı. Bu rolde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek gibi isimlerle çalışarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 

2021 yılında Misafir dizisinde Çocuk Gece rolüyle ekranlara dönen Gençalp, Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy ile aynı kadroda yer aldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

BIOEXPO 2025: Yaşam bilimlerinin geleceği İstanbul’da şekilleniyorMansur Yavaş'tan, Özgür Özel'e sürpriz ziyaret! Gündemlerinde konser soruşturması var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
14 Ekim Bursa su kesintileri! BUSKİ duyurdu, Bursa'da sular ne zaman gelecek? - Haberler14 Ekim Bursa su kesintileri! BUSKİ duyurdu, Bursa'da sular ne zaman gelecek?Alikahya Stadyum Tramvay Hattı bugün ücretsiz mi? Kocaeli'de milli maç öncesi toplu taşıma durumu gündemde - HaberlerAlikahya Stadyum Tramvay Hattı bugün ücretsiz mi? Kocaeli'de milli maç öncesi toplu taşıma durumu gündemdeTürkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası için Türkiye'nin kaç maçı kaldı? Gürcistan maç sonucu heyecanla bekleniyor! - HaberlerTürkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası için Türkiye'nin kaç maçı kaldı? Gürcistan maç sonucu heyecanla bekleniyor!Güller ve Günahlar dizisi 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? - HaberlerGüller ve Günahlar dizisi 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?Doğum izni ne zaman 24 hafta olacak, izinler uzatılacak mı? Teklif Meclis'e sunulacak! - HaberlerDoğum izni ne zaman 24 hafta olacak, izinler uzatılacak mı? Teklif Meclis'e sunulacak!İspanya - Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Haberlerİspanya - Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sonraki Haber Yükleniyor...