Real Madrid'in Vinicius Jr. kararı: Transfer için tek şart var

İspanyol ekibi Real Madrid, Brezilyalı yıldız Vinicius Jr. için Suudi Arabistan kulüplerinden astronomik teklif gelmesi halinde 25 yaşındaki futbolcunun transferini değerlendirme kararı aldı.

Sky Sports'un haberine göre;İspanyol devi,ocak ayında gelmesi muhtemel astronomik teklifte, 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın satışına onay verecek.

332 MA Ç TA 110 GOL

Vinicius Jr., 7 yıldır formasını giydiği Real Madrid'de şuana kadar çıktığı 332 karşılaşmada 110 defa fileleri havalandırdı ve 82 asiste imza attı.