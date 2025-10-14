Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Real Madrid'in Vinicius Jr. kararı: Transfer için tek şart var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Real Madrid forması giyen ve güncel piyasa değeri 150 milyon euro olarak gösterilen Vinicius Jr., devre arasında Suudi Arabistan'a transfer olabileceği yönünde çıkan haberle adından söz ettirdi.

İspanyol ekibi Real Madrid, Brezilyalı yıldız Vinicius Jr. için Suudi Arabistan kulüplerinden astronomik teklif gelmesi halinde 25 yaşındaki futbolcunun transferini değerlendirme kararı aldı.

Sky Sports'un haberine göre;İspanyol devi,ocak ayında gelmesi muhtemel astronomik teklifte, 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın satışına onay verecek.

332 MAÇTA 110 GOL

Vinicius Jr., 7 yıldır formasını giydiği Real Madrid'de şuana kadar çıktığı 332 karşılaşmada 110 defa fileleri havalandırdı ve 82 asiste imza attı.

