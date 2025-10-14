Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Udinese efsanesi Di Natale'den Zaniolo açıklaması: Hayal kırıklığı!

Udinese efsanesi Di Natale'den Zaniolo açıklaması: Hayal kırıklığı!

İtalyan ekibi Udinese'de 2004–2016 yılları arasında top koşturan eski İtalyan futbolcu Antonio Di Natale, Galatasaray'dan geçtiğimiz ay 2,5 milyon euro karşılığında sezon sonuna kadar kiralanan Nicolo Zaniolo hakkında konuştu.

Serie A temsilcisi Udinese'nin efsane futbolcusu Antonio Di Natale, 1 Eylül'de Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Nicolo Zaniolo hakkında açıklamalarda bulundu.

"GELİŞMESİNİ DİLİYORUM"

Kendisinin giydiği 10 numarayı İtalyan oyuncunun giydiğini hatırlatan Di Natale, "Şu ana kadar beklentiler karşısında hayal kırıklığı yaşattı. Hem kendi hem de Udinese adına gelişmesini diliyorum. Kendini yeniden kanıtlayabileceği doğru ortamda olduğunu bilmeli" dedi.

9 MAÇTA BİR GOL

Bu sezon Udinese formasıyla 9 maçta 333 dakika süre alan 26 yaşındaki futbolcu, bir gol ve bir asistlik skor katkısı verdi.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

İtalyan kulübünün, Zaniolo'yu 10 milyon euro bonservis veya 5 milyon euro + sonraki satıştan yüzde 50 pay ile satın alma opsiyonu bulunuyor.

 

 

