Udinese efsanesi Di Natale'den Zaniolo açıklaması: Hayal kırıklığı!

Serie A temsilcisi Udinese'nin efsane futbolcusu Antonio Di Natale, 1 Eylül'de Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Nicolo Zaniolo hakkında açıklamalarda bulundu.

"GEL İŞ MES İ N İ D İ L İ YORUM"

Kendisinin giydiği 10 numarayı İtalyan oyuncunun giydiğini hatırlatan Di Natale, "Şu ana kadar beklentiler karşısında hayal kırıklığı yaşattı. Hem kendi hem de Udinese adına gelişmesini diliyorum. Kendini yeniden kanıtlayabileceği doğru ortamda olduğunu bilmeli" dedi.

9 MA Ç TA B İ R GOL

Bu sezon Udinese formasıyla 9 maçta 333 dakika süre alan 26 yaşındaki futbolcu, bir gol ve bir asistlik skor katkısı verdi.

BONSERV İ S İ 10 M İ LYON EURO

İtalyan kulübünün, Zaniolo'yu 10 milyon euro bonservis veya 5 milyon euro + sonraki satıştan yüzde 50 pay ile satın alma opsiyonu bulunuyor.