Fenerbahçe'de şaşırtan test sonuçları! Fatura Mourinho'ya çıktı

Fenerbahçe'de şaşırtan test sonuçları! Fatura Mourinho'ya çıktı

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde milli araya giren Fenerbahçe'de son yapılan laktak testinde alınan sonuçlar, teknik heyetin tepksini çekti. Eski teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sezon öncesi kampında takıma gerekli fizik yüklemenin yapılmadığı anlaşıldı.

Fenerbahçe'de geçtişimiz günlerdeyapılan laktat testinde normal şartların çok üzerinde değerde bir ortalama çıktı. 14-15 seviyesindeki değerler, takımın fizik durumundaki problemlerin yansıması olarak görüldü.

NORMAL DEĞERLERİN 3 KAT ÜZERİNDE

Sabah gazetesinde yer alan habere göre;normal ölçülerde en fazla 5 civarında olması gereken değerlerin 3 kat fazla seviyede belirlenmesi, teknik direktör Domenico Tedesco'ya büyük şaşkınlık yaşattı. Fatura ise eski teknik patron Jose Mourinho'ya kesildi.

HAZIRLIK KAMPI VERİMSİZ GEÇTİ

Teknik kadro ve yönetim, Mourinho yönetimindeki sezon öncesi kampının verimsiz geçmesi ve oyuncuların fiziksel olarak yerinde saydığı konusunda hemfikir oldu.

LAKTAT TESTİ NEDİR?

Futbolcuların dayanıklılık ve fiziksel kapasitesini ölçmek için yapılan bir testtir. Vücut efor sarf ederken kaslarda laktik asit birikir; bu asidin kanda artışı, oyuncunun ne kadar zorlandığını gösterir. Değerin yüksek çıkması, futbolcunun fiziksel olarak hazır olmadığınıortaya koyar.

