Fenerbahçe'de şaşırtan test sonuçları! Fatura Mourinho'ya çıktı

Fenerbahçe'de geçtişimiz günlerdeyapılan laktat testinde normal şartların çok üzerinde değerde bir ortalama çıktı. 14-15 seviyesindeki değerler, takımın fizik durumundaki problemlerin yansıması olarak görüldü.

NORMAL DE Ğ ERLER İ N 3 KAT Ü ZER İ NDE

Sabah gazetesinde yer alan habere göre;normal ölçülerde en fazla 5 civarında olması gereken değerlerin 3 kat fazla seviyede belirlenmesi, teknik direktör Domenico Tedesco'ya büyük şaşkınlık yaşattı. Fatura ise eski teknik patron Jose Mourinho'ya kesildi.

HAZIRLIK KAMPI VERİMSİZ GEÇTİ

Teknik kadro ve yönetim, Mourinho yönetimindeki sezon öncesi kampının verimsiz geçmesi ve oyuncuların fiziksel olarak yerinde saydığı konusunda hemfikir oldu.

LAKTAT TEST İ NEDİR?

Futbolcuların dayanıklılık ve fiziksel kapasitesini ölçmek için yapılan bir testtir. Vücut efor sarf ederken kaslarda laktik asit birikir; bu asidin kanda artışı, oyuncunun ne kadar zorlandığını gösterir. Değerin yüksek çıkması, futbolcunun fiziksel olarak hazır olmadığınıortaya koyar.