Haberler > Spor > Fenerbahçe'de 11 milyon euroluk hamle: Talisca'ya Brezilya'dan sürpriz talipler

Fenerbahçe'de 11 milyon euroluk hamle: Talisca'ya Brezilya'dan sürpriz talipler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Brezilya kulüpleri Flamengo ve Fluminense, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca'ya talip oldu. Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attığı Ocak 2025'ten bu yana beklentileri karşılayamayan 31 yaşındaki 10 numaranın 11 milyon euroluk garanti ücretinden kurtulmayı hedefliyor.

Devre arasında yapılacak transferler için şimdiden harekete geçen Fenerbahçe'desürpriz bir gelişme yaşanıyor. 2024-2025 sezonunun devre arasında Suudi Arabistan kulübüAl Nassr'dan alınan Anderson Talisca'ya, Brezilya'dan 2 kulübün talip olduğuöğrenildi.

Fenerbahçe'de 11 milyon euroluk hamle: Talisca'ya Brezilya'dan sürpriz talipler - 1. Resim

FLUMINENSE VE FLAMENGO'NUN RADARINDA

Sabah gazetesinde yer alan habere göre;Flamengo ve Fluminense, Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor.Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Sadettin Saran'a gelecek ilk resmi teklifin deneymli futbolcu için olması beklenirken, Flamengo cephesinin transfer için oldukça istekliolduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de 11 milyon euroluk hamle: Talisca'ya Brezilya'dan sürpriz talipler - 2. Resim

YILLIK 11 MİLYON EURO MAAŞ

Sarı-lacivertlilerden yılda 11 milyon eurogaranti ücret alan Talisca'nın maaşı, kulübün bütçesini zorlayan unsurlar arasında yer alıyor. Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki oyuncunun gönderilmesine sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de 11 milyon euroluk hamle: Talisca'ya Brezilya'dan sürpriz talipler - 3. Resim

12 MAÇTA 3 GOL

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Talisca, bu sezon 12 maçta3 gol ve bir asistlik skor katısı verirken, Fenerbahçe taraftarlarının eleştirdiği isimlerin başında geliyor.

 

