Fenerbahçe'de 11 milyon euroluk hamle: Talisca'ya Brezilya'dan sürpriz talipler

Devre arasında yapılacak transferler için şimdiden harekete geçen Fenerbahçe'desürpriz bir gelişme yaşanıyor. 2024-2025 sezonunun devre arasında Suudi Arabistan kulübüAl Nassr'dan alınan Anderson Talisca'ya, Brezilya'dan 2 kulübün talip olduğuöğrenildi.

FLUMINENSE VE FLAMENGO'NUN RADARINDA

Sabah gazetesinde yer alan habere göre;Flamengo ve Fluminense, Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor.Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Sadettin Saran'a gelecek ilk resmi teklifin deneymli futbolcu için olması beklenirken, Flamengo cephesinin transfer için oldukça istekliolduğu belirtildi.

YILLIK 11 M İ LYON EURO MAAŞ

Sarı-lacivertlilerden yılda 11 milyon eurogaranti ücret alan Talisca'nın maaşı, kulübün bütçesini zorlayan unsurlar arasında yer alıyor. Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki oyuncunun gönderilmesine sıcak bakıyor.

12 MA Ç TA 3 GOL

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Talisca, bu sezon 12 maçta3 gol ve bir asistlik skor katısı verirken, Fenerbahçe taraftarlarının eleştirdiği isimlerin başında geliyor.