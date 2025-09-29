Talisca'dan taraftarın ıslıklı tepkisine cevap: Yorum ve beğeni yağdı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yendi. Karşılaşmada penaltı noktasından ilk golü kaydeden Anderson Talisca, penaltı öncesi ıslıklandı. 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, karşılaşma sonrası söz konusu tepkilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

"ALKIŞ OLMADIĞINDA BİLE..."

Instagram hesabından paylaşım yapan Talisca, "Disiplin, alkış olmadığında bile, motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir. Tekrar ettiklerinle bir kimlik oluşturursun. Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır" mesajını yazdı.

Talisca'nın paylaşımı yaklaşık 40 bin beğeni alırken, sarı-lacivertli taraftarlardan gönderiye çok sayıda yorum geldi.