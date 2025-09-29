Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Talisca'dan taraftarın ıslıklı tepkisine cevap: Yorum ve beğeni yağdı

Talisca'dan taraftarın ıslıklı tepkisine cevap: Yorum ve beğeni yağdı

Süper Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sezon 2 penaltı atışından yararlanamayan Anderson Talisca, bu kez beyaz noktadan golü kaçırmadı. Penaltı öncesi taraftarın ıslıkladığı Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Talisca'nın paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yendi. Karşılaşmada penaltı noktasından ilk golü kaydeden Anderson Talisca, penaltı öncesi ıslıklandı. 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, karşılaşma sonrası söz konusu tepkilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Talisca'dan taraftarın ıslıklı tepkisine cevap: Yorum ve beğeni yağdı - 1. Resim

"ALKIŞ OLMADIĞINDA BİLE..."

Instagram hesabından paylaşım yapan Talisca, "Disiplin, alkış olmadığında bile, motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir. Tekrar ettiklerinle bir kimlik oluşturursun. Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır" mesajını yazdı.

Talisca'dan taraftarın ıslıklı tepkisine cevap: Yorum ve beğeni yağdı - 2. Resim

Talisca'nın paylaşımı yaklaşık 40 bin beğeni alırken, sarı-lacivertli taraftarlardan gönderiye çok sayıda yorum geldi. 

