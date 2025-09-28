Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Canlı: Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor

Canlı: Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor


- Güncelleme:
Canlı: Fenerbahçe&#039;nin konuğu Antalyaspor
Fenerbahçe, Antalyaspor, Süper Lig, Futbol, Maç Sonucu, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ligde çıktığı son iki maçtan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk ediyor. Akdeniz ekibi karşısında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, Kadıköy'de kazanarak kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. Müsabakanın önemli pozisyonlarını haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de son iki karşılaşmasında 4 puan kaybeden Fenerbahçe, ligin 7. haftasında Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor'u ağırlıyor.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

FENERBAHÇE 0-0 ANTALYASPOR

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri

Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner, Hasan Yakub, Safuri, Abdülkadir, Storm, Van de Streek

ALİ YILMAZ DÜDÜK ÇALIYOR

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetiyor.

Son 3 resmi maçında galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, bu süreçte ligde üst üste 2 beraberlik yaşarken, Avrupa'da da Dinamo Zagreb'e mağlup oldu.

Ligde geride kalan 6 müsabakada 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE DURAN EKSİK

Fenerbahçe'de Hesap.com Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik Jhon Duran olacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in ise kadroda olması bekleniyor.

Sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

LİGDE 59. RANDEVU

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Anlatyaspor ile 59. kez karşı karşıya geliyor.

İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 58 lig mücadelesinde Fenerbahçe 39 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor, 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 107 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 29 kez evinde karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların 24'ünden galibiyetle ayrılırken Akdeniz ekibi ise 3 maçta 3 puana uzandı. İki mücadelede ise kazanan çıkmadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin attığı 67 gole, Antalyaspor 22 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe, rekabetteki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında 5-0'lık sonuçla elde etti.

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerine 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1'lik skorla ulaştı.

İki ekibin en gollü maçı, Antalya'da oynandı. 30 Aralık 1984'te oynanan müsabakada Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.

İki takım arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe, rakibine boyun eğmedi.

Sarı-lacivertli ekip, söz konusu dönemde 8 galibiyet alırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe bu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.

Fenerbahçe, ligde rakibiyle oynadığı son 6 karşılaşmanın tamamını kazandı.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 14 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.


