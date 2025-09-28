Gökhan Gönül, Semih Şentürk'ü yalanladı: O sözler olay çıkarmıştı

Fenerbahçe'de İtalyan Teknik direktör Domenico Tedesco'nun yardımcısı olarak görev yapan Gökhan Gönül'ün, "Hoca bizi dinlemiyor" dediği iddia edilmişti.

"GÖKHAN 'HOCA BİZİ DİNLEMİYOR' DEDİ"

Söz konusu iddianın sahibi Semih Şentürk, Gönül'le yaptığı görüşmeye dair, "Semedo ve Asensio'yu iki tane 6 numara oynatması... Ben Gökhan hocaya bunu sorarım. Ben Tedesco'ya bunu soramam. Gökhan benim takım arkadaşım. ‘Niye böyle bir tercih' diyorum, 'hocanın tercihi' diyor. 'Hoca bizi dinlemiyor' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

GÖKHAN GÖNÜL'DEN YALANLAMA

Bu sözlerin ardından NOW Spor'da Efsane Futbol programının moderatörü Ersin Düzen, Gökhan Gönül ile görüşüp söz konusu iddiaları kendisine sorduğunu söyledi.

"BENİM AĞZIMDAN BÖYLE BİR ŞEY ÇIKMADI"

Ersin Düzen, söz konusu iddialara ilişkin Gökhan Gönül'ün kendisine, "Benim ağzımdan Tedesco ile ilgili hiçbir şey çıkmadı." cevabını verdiğini söyledi.

TEKNİK HEYET SİL BAŞTAN

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, teknik heyeti sil baştan değiştirmek istediği ve Gökhan Gönül'ü gözden çıkardığı iddia ediliyor.