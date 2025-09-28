Süleyman Hurma'dan zehir zemberek açıklamalar: Artık bu lig oynanmaz, durdurun

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldukları karşılaşmaya dair çok sert açıklamalar yaptı.

"SAĞLIKLI LİG OYNANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Bu şartlar altında sağlıklı bir lig yarışının olamayacağını söyleyen Hurma, "Pozisyonu herkesin değerlendirdiği gibi değerlendiriyorum. Burada önemli olan, o pozisyon, attığımız goldeki ofsaytın ne olduğu ile ilgili değil. Asıl önemli olan, üzülerek söylüyorum ki, yıllardır bu böyleydi ama son 3-4 yıldır büyük takımlarımızın yarattığı ortam yüzünden futbol oynanamaz hale geldi. Hiç kimsenin bu baskı altında sağlıklı karar verme imkanı yok. Ortada bir adaletsizlik varsa bunun da bir müşterisi var demektir. Bu müşterinin kim olduğuna karar vermemiz lazım. Her maçta, devre arasında, sonunda, haklı, haksız, bir taç, bir faul için bile ortalığı ayağa kaldıranlar, üzülerek söylüyorum, büyük takımlarımız bir ordu kurmuş ve bununla saldırıyorlar. Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil." dedi.

"ARTIK SEYİRCİ LİGİ BIRAKTI"

Seyircinin stadyumlardan çekilmeye başladığını kaydeden Hurma, "İşin ekonomik tarafında, dünyanın en dengesiz ligi. Bir takımın bütçesi 500 milyon euro, diğer takımın bütçesi 7-8 milyon euro olmaz. Dünyanın her yerinde büyük takımlar var, bizim ülkemizde de var ve biz de gereken saygı ve sevgiyi gösteriyoruz. Ama artık konu, bu sevgi ve saygı meselesini geçti ve başka bir yere geldi. Her şeyi istiyorlar. Biraz işler aksi gitti mi, başka şeyler yapıyorlar. Bu lig oynanamaz hale geldi. Seyirci bıraktı ligi. Dün Trabzonspor'un 2 bin taraftarı vardı, Trabzonspor o stadyumu defalarda doldururdu. Hepimizin yapması gereken önemli şeyler var. Kendi üzerime düşeni, bana uyan Anadolu takımları ile yapacağım."

TEKKE'NİN "PENALTI DEĞİL" SÖZLERİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin kazandıkları penaltı pozisyonuyla ilgili olarak "penaltı değildi" sözlerini hatırlatan Süleyman Hurma, "Fatih Tekke, onurlu bir kardeşimiz. Bir spor adamının yapması gerekeni yaptı. Bakın altına yapılan yorumlara ve yazılanlara. Onurlu bir davranışı onurlandıracağımıza, onursuzluğu onurlandırmaya çalışıyoruz. O teknik adamın yaptığı doğru davranışı onurlandırmazsak bir başkası bunu yapar mı? Sonra da iyi her şeyi yok ediyoruz ve kötülükle baş başa kalıyoruz. Kendi cehennemimiz oluşuyor. Bunu anlamak zorundayız. Bu kadar yozlaşmış olamayız! Birilerinin buna artık bir şeyler söylemesi gerekiyor, mutlaka söylemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"TEŞVİK ALDILAR, ŞÖYLE YAPTILAR"

Büyük takımlar karşısında ezildiklerini belirten Süleyman Hurma, "Büyük takımlara karşı oynadığımızda kazansak da kaybetsek de başımız belada. Kazanıyoruz, 'Teşvik aldılar, şöyle yaptılar.' Kaybediyoruz, 'Onlar zaten arkadaşlar, yemek yemişlerdi, başka bir şey yapmışlardı.' Bunlar kendi aralarındaki rekabet için bunu yapıyorlar ama futbolun asıl sorunları konuşulmuyor. Konuşsun istediğimiz insanlar bunu bilmiyor. Yapmak istediğimiz tek şey ona yüklenelim, buna yüklenelim, ona saldıralım, herkesi manipüle edelim ve kazanalım. Hırsız gibi kazanmanın hiç kimseye bir faydası yok ve olmayacak da. Her hafta, her dakika hakem konuşarak, federasyona giderek, medyayı ve sosyal medyayı, kurduğunuz orduları harekete geçirerek, insanları sokağa çıkamayacak hale getirerek yapabileceğimiz şeyler değil ve durmuyorlar."‎

"NAKLEN YAYIN DAĞILIMINDA EN ADALETSİZ ÜLKEYİZ"

‎Ekonomik açıdan da adil bir rekabet ortamının olmadığını vurgulayan Hurma, "İşin ekonomik tarafı var. Naklen yayın dağılımında en adaletsiz ülke Türkiye. Yayıncı kuruluş, bizim maçları yarı kamera ile çekiyor. Büyük takımların maçlarında burunlarının arasından çıkan teri bile gösteriyor. Burada adil bir rekabet olabilir mi? Herkes adalet istiyor, herkes adaleti yok etmek üzerinde bir çalışma içerisinde. Birilerinin buna artık bir şeyler söylemesi gerekiyor, mutlaka söylemesi gerekiyor. Federasyon başkanı ile dün görüşmedim. Bu federasyon başkanımızın, MHK başkanının veya federasyon yönetiminin çözebileceği bir sorun değil. Türk futbolunu yeniden yıkıp yapılandırmamız gereken bir sorun. Hiç olmayacak koşullarda sahaya çıkıyoruz ve orada da yetmiyor. Sonra da Avrupa'nın hiçbir anlam ifade etmeyen kulüpleri bizi eliyor. Tabii ki ligin değeri olmaz. Senin değer vermediğin şeye, başkası değer verir mi?" dedi.