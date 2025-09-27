Canlı: Trabzonspor, Karagümrük'ün konuğu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

MAÇTA İLK DEVRE SONUCU

KARAGÜMRÜK 1-3 TRABZONSPOR

Goller: 19' Augusto, 28' Tiago Çukur, 35 ve 45+8' Paul Onuachu

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Ricardo, Atakan, Ugre, Jure, Daniel, Tresor, Tiago, Sam, Camacho, Andre.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Zubkov, Oulai, Tim Jabol, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalıyor.

TRABZONSPOR 11 PUANDA

Süper Lig'e iyi başlayan Trabzonspor, ligde çıktığı son 3 maçta ise galibiyet alamadı. Bordo-mavililer, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı.

KARAGÜMRÜK 3 PUANDA

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Fatih Karagümrük, son 3 lig karşılaşmasından puan alamadı. Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'in son 3 maçında Kasımpaşa'ya 1-0, RAMS Başakşehir'e 2-0 ve Samsunspor'a da 3-2 mağlup oldu.

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor'u konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kaybetmeyen Fatih Karagümrük (1G 1B), daha önceki üç karşılaşmadan da puan çıkaramamıştı.

Fatih Karagümrük'e rakip olduğu 10 Süper Lig maçının yedisini kazanan Trabzonspor (2B 1M), bu karşılaşmaların beşinde kalesini gole kapadı.