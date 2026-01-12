Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde gerçekleştirilen GençLig projesinin 2026 lansmanı gerçekleştirildi. Lansman programı kapsamında çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gösteri maçı düzenlendi.

TANITIMA ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Lansman programına; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İstanbul Valisi Davut Gül, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve diğer protokol üyelerinin yanı sıra futbolcular; Arda Turan, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Mesut Özil, Tuncay Şanlı, Hasan Kabze, Necati Ateş, Mehmet Aurelio, Ümit Karan, Mehmet Topal, Emir Dağlı, Taylan Oran başta olmak üzere birçok ünlü futbolcu, spor yorumcusu Ertem Şener, hakem Halil Umut Meler ve teknik direktörler Rıza Çalımbay ve Hikmet Karaman’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Daha sonra protokol üyeleri ve ünlü isimlerin yer aldığı gösteri maçı düzenlendi. Karşılaşma 8-8 eşitlikle sona erdi.

GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası "Şehitlerimize Rahmet Filistin’e Destek Sezonu" sonunda birinci takımın tüm oyuncularına ve danışman hocalarına kişi başı 25 bin TL, ikinci takımın tüm oyuncularına ve danışman hocalarına kişi başı 20 bin TL, üçüncü takımın tüm oyuncularına ve danışman hocalarına ise kişi başı 15 bin TL ödül verilecek.

TÜGVA tarafından hayata geçirilen GençLig projesine son başvuru tarihi 2 Mart 2026 olarak açıklandı.

